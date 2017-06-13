iPhone 8'in Çerçeve Görüntüleri Sızdırıldı!

iPhone 8'in çerçevesi olarak paylaşılan görseller, telefonun parmak izinin nerede olacağı sorularını bir kez daha akıllara getirdi. Sizce iPhone 8'in parmak izi okuyucusu nerede bulunacak?

iPhone 8’in çıkmasına az bir zaman kaldı. Ağustos veya Eylül ayında tanıtılmasını umduğumuz iPhone 8’den yeni görseller sızmaya devam ediyor. Sızan yeni görsellere göre, iPhone 8’in ön ve arka çerçevesi ortaya çıktı. Tasarım daha önce sızdırılan birçok görüntüyü doğrularken, yine kafalarda deli sorular oluşmasını sağladı.

iPhone 6’da büyük bir atılım yaptıktan sonra iPhone 7’de pek fazla değişiklik yapmadan aynı doğrultuda ilerlemeyi seçen Apple'ın, bu sene yeni bir tasarım standardı çıkarması bekleniyor. Daha önce defalarca kez konuşulan ve içinden çıkılamaz bir hale dönen parmak izi okuyucusunun yeri, sızdırılan çerçeveler ile birlikte yeniden konuşulmaya başladı.

Arka kısmında herhangi bir parmak izi okuyucu alanı görülmeyen telefonun ön kısmının da tamamen ekrandan oluşması, telefonun parmak izi okuyucusunun nerede olacağını yeniden merak etmemizi sağladı.

Bu tasarıma göre en iyi ihtimal olarak telefonun ekranın içerisine gizlenmiş bir parmak izi okuyucusunun olacağı konuşuluyor, ancak daha önce gerek Apple gerekse de Samsung, bu teknoloji için hazır olmadıklarını dile getirmişlerdi. Bu iddialar dışında bir başka iddia, telefonun arka kapağında yer alan Apple logosunun aslında bir parmak izi okuyucusu olduğuydu. Gereksiz fazlalıklardan kurtularak sade bir telefon sunmayı hedefleyen Apple için son derece hoş bir alan olabilir. Yine bunun dışında telefonu açma/kapama kısmının bir parmak izi okuyucu olacağı düşünülüyor. Alanın çok küçük olması, bu ihtimali azaltıyor diyebiliriz.