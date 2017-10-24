Yeni iPhone'lar Hangi Araçlarda Kablosuz Şarj Olabilecek?

Apple, iPhone 8 ve 8 Plus (ve muhtemelen iPhone X) modellerinin kablosuz olarak şarj edilmesini destekleyen araç listesini yayınladı.

Bir çok kablosuz şarj altlıklarının iPhone 8 ve iPhone X modellerini şarj edeceklerini biliyoruz ama, peki ya otomobillerde kullandığımız padler? O konu biraz sıkıntılı olmakla birlikte, Apple’ın konuyla ilgili yardımcı olma yönünde eğilimi var. Son çıkan iPhone modellerini şarj edebilen araç üreticilerinin bir listesini yayınlayan Apple’ın yayınladığı liste, büyük oranda iyi haberler veriyor. Audi, BMW, Chrysler, Ford, Honda, Mercedes-Benz, Toyota, Volkswagen, Volvo ve PSA Grup (Citroen, DS, Peugeot, Opel ve Vauxhall) markalarının hepsi, iPhone 8’i (belki X’u da) dolduracak şarj cihazına sahipler. Yeterli yer varsa, iPhone 8 Plus’ın şarjı da mümkün.

Her ne kadar Türkiye’de pek kullanıcısı olmasa da, yapılan bildirimi bütün olarak duyurmak adına belirtelim: Apple sadece bazı 2018 General Motors araçlarının iPhone’ları şarj edebildiği konusunda uyarıda bulunuyor. Bunun yanında Chevy Bolt ve Buick, Cadillac, Chevy ve GMC gibi büyük oranda kamyonet ve spor araba modellerinde de bu tip bir kısıtlama söz konusu. Eğer 2017 öncesi bir araç sahibiyseniz, şansınız yok. Zira bu araçlar Qi (kablosuz şarj) sertifikasyon özelliklerine uyum sağlamıyorlar. Bir gün iPhone cihazımı arabamda keyifle şarj edeceğim şeklinde hayali olan bu araç modeli kullanıcıları için üzücü bir gelişme ama en azından aracınızı yenilerken bu faktörü göz önünde bulundurma imkanı var artık.

Kablosuz telefon şarjı konusu yeni bir şey olmamakla birlikte, iPhone’un da bu kervana katılmasıyla birlikte otomobil üreticileri, müşteri potansiyellerini arttırma noktasında daha ümitvar olacaklardır. Bununla birlikte, iPhone kablosuz şarjı desteklemenin kendisine fayda sağlayacağını düşünen otomobil üreticileri de bu özelliği araçlarına entegre edeceklerdir. Hatta Android tutkunları da bu gelişmeden nemalanacaklardır zira artık sırf kablolu şarjdan kaçınmak için idealleri olan araçlardan uzak durmak zorunda kalmayacaklar.