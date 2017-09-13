Yeni iPhone'lar Yalnızca 30 Dakika'da %50 Şarj Oluyor!

iPhone 8/8+ ve iPhone X hızlı şarj desteği sunuyor, ancak ufak bir sorun var. Kutu içeriğinde gelen adaptörün hızlı şarj desteği yok.

Apple, dün yapılan konferansta kablosuz şarj desteğine vurgu yapsa da telefonun şarj süresi hakkında açıklama yapmadı. Apple’ın en çok şikayet aldığı alana değinmemesi telefonların yine hızlı şarj desteğine sahip olmayacağını düşündürdü, ancak durumlar böyle değil. Apple, yeni çıkardığı iPhone X, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus telefonlarında hızlı şarj desteği bulunduruyor. 3 iPhone modeli de yalnızca 30 dakika içerisinde şarjın %50’sini tamamlayabiliyor.

Android’de çok uzun süreden beri bulunan bu özelliğin Apple cihazlarına da gelmesi sevindirici, çünkü bu özelliğin bazı zamanlarda hayat kurtardığını biliyoruz.

Telefon kendini hızlı bir şekilde şarj ederken, bataryanın boş olduğu süreleri iyi kullanır. Batarya boşken bütün hızıyla dolum yapan telefon doldukça bataryaya zarar vermemek için tekrar eski damlama şarj sistemine geçiş yapar. Bu da %50’si yarım saatte dolan bataryanın 1 saatte dolmamasını açıklıyor.

Yeni Şarj Adaptörü Almak Gerekiyor

Apple, ne yazık ki yeni telefonlarında hızlı şarj adaptörü getirmeyecek. Bu teknolojiyi kullanmak için uygun bir şarj adaptörü satın almanız gerekiyor. Apple’ın elinden çıkan en ucuz hızlı şarj cihazı 49 dolarlık fiyat etiketi ile Macbook için yapılmış 29W USB-C güç adaptörü. Bunun dışında üçüncü şahıs şarj aletlerini de satın alabilirsiniz, ancak bunu pek önermiyorum. En iyi ihtimalle alacağınız adaptörün USB-Power Delivery uyumlu bir adaptör olmasına özen gösterin.

Apple’ın kutu içeriğine hızlı şarj uyumlu bir adaptör eklemesi bu kadar zor muydu bilemiyorum, ancak çok yakında bunun tepkileri gelecektir. Peki, sizce Apple neden böyle adımlar atarak müşterilerini zor duruma sokuyor?