Yeni iPhoneları Hızlı Şarj Etmek İçin 430TL Ödemeniz Gerek

Yeni iPhone modelleri geçtiğimiz günlerde tanıtılmıştı. Hızlı şarj özelliğini desteklediği belirtilen yeni iPhone'ları hızlı şarj etmek için çeşitli aksesuarlar almamız gerekecek.

Yeni iPhone modellerinin bataryaları 30 dakika içerisinde yüzde elli seviyesinde şarj olabiliyor. Ancak kutuların içinden çıkan adaptörler hızlı şarj özelliğini desteklemiyor. Apple'ın ek ücret konusunda bir çok kişiyi yanıltmadığı görülüyor. Hızlı şarj için Apple'ın kendi websitesinde yayınladığı bazı talimatları uygulamak gerekiyor.

Testler Apple tarafından Ağustos 2017’de ön üretim iPhone X üniteleri, yazılımları ve Apple USB-C Güç Adaptörü aksesuarları (29 W Model A1540, 61 W Model A1718 ve 87 W Model A1719) kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Hızlı şarj testi, pili bitmiş iPhone üniteleri kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Şarj süresi, çevresel etkenlere göre değişir; gerçek sonuçlar farklılık gösterir.

Talimatlardan anladığımızın sonucunda, iPhone'ları hızlı şarj etmek istiyorsak, 29 W Model A1540, 61 W Model A1718 yada 87 W Model A1719 değerlerine sahip bir Macbook şarj aleti kullanmalıyız. Hızlı şarja olanak sağlayacak olan en uygun fiyatlı şarj aleti 29 W Model A1540 olacaktır.

Ayrıca 29W şarj aletini iPhone'a bağlamak için Type-C girişini Lightning girişine çevirecek bir adaptöre ihtiyaç duyacağız. Bu adaptörün fiyatı ise 89 Türk Lirası olarak belirlenmiş. iPhone'u hızlı şarj etmek için toplamda 430TL ücret ödemeniz gerekmekte. Apple bu konuda rakiplerine karşı geride çünkü en büyük rakibi olan Samsung ve bir çok firma yıllardır hızlı şarj adaptörlerini kutu içeriklerine dahil ediyorlar.