iPhone'lar Hızlı Şarjda Üçüncü Parti Adaptörler Kullanabilir

Apple'ın yayınladığı rapora göre, iPhone 8/8 Plus ve iPhone X'un hızlı şarj desteği, Apple adaptörlerinden daha hesaplı üçüncü parti adaptörlerle de kullanılabilecek.

Apple’a bir konudan dolayı çok kızıyorum. Çok güzel bir konferansla çok güzel 3 telefon tanıtıyorsun, bu telefonlara yıllardan beri beklenen hızlı şarj özelliğini getiriyorsun, ancak kutu içeriğine hızlı şarj destekli adaptör eklemiyor ve opsiyonel olarak üzerine 49 dolar katarak satın almaya zorluyorsun. Bu durum bana adeta Apple’ın kullanıcılarıyla dalga geçtiği bir alanmış gibi geliyor. Madem kutu içeriğinde yok, hiç ekleme o hızlı şarj özelliğini.

Sitemkar eleştirimin ardından iPhone sevenlerin yüreğine su serpecek bir haberi açıklayabilirim. Apple’ın yaptığı yeni açıklamaya göre iPhone 8/8 Plus ve iPhone X’u hızlı şarj etmek için üçüncü parti şarj cihazlarından faydalanabileceksiniz.

Apple, hızlı şarjdan yararlanmak için gerekli donanımları açıkladığı destek belgesine, daha önce yapmadığı bir şeyi yaparak üçüncü parti cihazları da aldı. 49 dolarlık Apple adaptörleri yerine Amazon’da 25 dolara satılan USB-C adaptörleri de ihtiyacınızı rahatlıkla giderecektir.

Hızlı şarj için 29W USB-C gibi güçlü bir adaptör isteyen Apple, bu sayede müşterilerin ne arayacağını herkese göstermiş oldu. Örneğin, Apple'ın adaptörünün neredeyse yarı fiyatına satılan AUKEY 29W USB-C şarj cihazı satın alarak hızlı şarj ihtiyacınızı daha ucuza tamamlayabilirsiniz. Yeni iPhone’larda bulunan hızlı şarj desteği yarım saatte %50’ye kadar dolum yapabiliyor. (Adaptörü yurt dışından satın alacaksanız, ülkemize uygun olup olmadığını kontrol etmelisiniz.)

Belirtelim, üçüncü parti adaptörlerde sorun yaşayabilirsiniz. Aukey gibi güç adaptörleri güvenilir olarak bilinmesine rağmen Apple’ın sunduğu garantiyi vermeyebilir. Şarj cihazı satın alırken bunları göz önünde bulundurmanızı öneriyorum.