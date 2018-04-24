iPhone SE 2, iPhone X’un Gözde Özelliği ile Gelecek!

Devasa ekranlardan bıkanların merakla beklediği iPhone SE 2 için bomba bir sızıntı gerçekleşti. Benjamin Geskin, yeni iPhone SE 2'nin kablosuz şarjı destekleyeceğini açıkladı.

Apple’ın ‘küçük’ ekranlı yeni performans canavarı iPhone SE 2, geniş bir kitle tarafından merakla bekleniyor. Cupertino merkezli şirket, iki yıl önce uygun fiyatlı ve kompakt tasarımlı birinci nesil iPhone SE’yi tanıtarak pek çok kişiyi memnun etmişti. Fakat aradan geçen iki yılda bir geliştirmede bulunmayan şirket, yalnızca daha geniş dahili depolama alanı seçenekleri sunmuştu.

Apple’ın bu yıl ikinci nesil iPhone SE yani iPhone SE 2 tanıtmasına kesin gözü ile bakılıyor ve endüstri kaynakları da bu telefonu doğruluyor. Daha da önemlisi, isabetli sızıntıları ile bilinen Benjamin Geskin, Apple tedarikçilerine yakın kaynaklarından edindiği bilgiler ışığında yeni iPhone SE 2’nin kablosuz şarj özelliğine sahip olacağını açıkladı.

Apple, uzun yıllardır iPhone modellerinde tek bir metal panel kullanıyordu. Fakat iPhone 8 ikilisi ve iPhone X ile birlikte şirket cam arka panel tasarımı kullanmış ve kablosuz şarj özelliği sunmuştu. Benjamin Geskin, ikinci nesil iPhone SE’nin de birinci nesilde olduğu gibi çerçeveli bir tasarıma sahip olacağını fakat arkasının camdan oluşacağını belirtiyor.

Yine de iPhone SE 2, iPhone X ya da 2018 model iPhone’ların tüm özelliklerine sahip olmayacak. Cihazın Apple ürün fiyatlandırmasına göre bütçe dostu olması bekleniyor ki bu da şirketin maliyeti düşük tutacağı anlamına geliyor. iPhone SE 2, 3D Touch ve Face ID özelliklerine sahip olmayacak. Hatta telefonun Touch ID’ye sahip son iPhone olması bekleniyor.