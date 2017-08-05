Yeni iPhone SE 2018’in Başında Bekleniyor

Apple'ın nispeten uygun fiyatlı seçeneği SE modelinin 2018 yılının ilk çeyreğinde çıkması bekleniyor.

Geçen yılın Mart ayında piyasaya sürülen iPhone SE’nin yeni modelinin 2018 yılının başında çıkacağına dair söylentiler yayılmaya başladı. Neyse ki Apple en küçük iPhone modelini unutmadı ve modeli yenilemek için hazırlanıyor. Konuyla ilgili söylentilere göre yeni iPhone SE önümüzdeki yılın ilk çeyreğinde piyasaya sürülecek.

Yeni model uygun fiyatını korumaya devam ediyor. Ancak iPhone 7’den A10 yonga setini alması bekleniyor. Depolama seçeneği 32 GB ve 128 GB olacakken ekran boyutu ise 4 inç ila 4.2 inç olması bekleniyor. Cihaz doğal olarak iOS 11 çalıştırıyor. 1700 mAh piliyle şuanki SE’nin 1624 mAh olan pilinden biraz daha büyük Bu da şarj süresinin biraz daha artması demek oluyor.

Yeni iPhone SE, Tayvan merkezli sözleşme elektroniği üreticisi Wistron tarafından üretilecek. Yeni iPhone SE ile ilgii bilgiler şimdilik yalnızca söylenti. İlerleyen zamanlarda Apple konuyla ilgili açıklama yapar ise daha detaylı bilgi sahibi olacağız.

