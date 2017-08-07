iPhone'un Fiyatının 1.000 Dolardan Fazla Olmasının 5 Nedeni!

Yeni gelecek iPhone'un fiyatının 1.000-1.400 dolar arası olması bekleniyor. Bu fiyat aralığının, yeni iPhone için hiç de saçma olmamasının 5 nedeni bulunuyor.

Satın alacağınız bir iPhone için ne kadar öderdiniz? İşin içine iPhone girdiği zaman, fiyat etiketi, diğer telefonlara göre biraz daha esniyor desek yalan olmaz. Yeni gelecek iPhone 8'in fiyatı bile diğer iPhone modellerine göre daha yüksek olacak. Aslında bu yüksek fiyatın altında bazı nedenler yatıyor.

Çok sayıda analistin verdiği bilgilere göre Apple iki yeni iPhone modeli çıkıyor ancak bir model daha var. Bu model de iPhone 8 ve Apple'ın 10. yıldönümü dolayısıyla yepyeni birçok özelliği ile kullanıcılarını şaşırtmak için geliyor. Kullanıcıları özellikleriyle ne denli şaşkına çevirecek bilmiyoruz fakat fiyatıyla bunu kesinlikle gerçekleştirecektir. Yeni iPhone'un fiyatının 1.000 ile 1.400 dolar arasında olması bekleniyor.

Bu fiyatın, bir telefon için oldukça yüksek olduğunu düşünenler olsa da, yeni cihazın fiyatının yüksek olmasının altında bazı nedenler yatıyor ve bu nedenler pek de haksız sayılmaz. İşte 5 neden:

Markayı Yükseltmek

Yeni gelecek iPhone'un fiyatının ultra pahalı olması, şirkette müthiş bir etki yaratacak. Ayrıca Apple, cihazlarına yeni özellikleri biraz yavaş fakat kararlı adımlarla ekliyor ve iPhone'ların sağladığı atmosfer oldukça güven verici.

Oakland Üniversitesi'nden Pazarlama profesörü Janell Townsend, bir sonraki iPhone'un çok özel bir iPhone olacağını ve şimdiye kadarki iPhone'lardan epey farklı olacağını dile getiriyor. Şirketler sürekli olarak "çok özel" cihazlar çıkarmadığından, yeni telefon olağanüstü özelliklere sahip olacak ve tüketicileri oldukça etkileyecek.

Yeni Teknoloji

Araştırmacılar, "çok özel" telefonların çıkarılmasının en büyük nedeninin, bu cihazlarda en yeni ve benzersiz teknolojiler kullanmak olduğunu söylüyorlar. Şu anda Apple'ın en büyük rakibi Samsung'un amiral gemisi S8 fakat Apple'ın gelişmiş üç boyutlu sensör dizisi gibi yeni teknolojileriyle sadece S8'e değil, tüm piyasaya meydan okuyacak.

Sınırlı Tedarik

Bu tarz telefonlar talep edildiği miktarda üretilemiyor ve bu marka Apple bile olsa aynı şeyden söz edebiliyoruz. Son tatil çeyreğinde Apple saniyede dokuz iPhone sattı. Apple, iPhone 7 Plus'ta da benzer sıkıntıları kıl payı atlatmıştı ancak uzun süreden beri dillerden düşmeyen "iPhone 8'in tanıtımı ve satışı gecikebilir" sözleri bu nedenden kaynaklanıyor. İşleri hızlandırmaya yönelik daha fazla uğraş ise daha fazla gider demek oluyor.

Ortalama Satış Fiyatı

1.400 dolarlık bir cihaz, iPhone, ortalama satışların üstünde satılacak ve bu yöntem ile az bile satılmış olsa, en az önceki yıllardaki gelirler kadar para elde edilebilecek. Teknolojide fiyatlar genelde yüksek rekabetin olduğu noktalarda azalır ancak Apple, her çıkan telefonunda fiyatları yükselterek bu duruma adeta meydan okuyor. Apple, iPhone 5C'yi duyurduğundan beri ortalama satış ücreti artmaya devam etti.

Yüksek Ücret = Arzu

Pahalı bir iPhone'un mantıklı gelmesinin son nedeni, çelişik bir şekilde, artan fiyatla doğru oranda insanların o cihazların peşinden gitmeleridir. Sonuçta iPhone'lar ilk olarak ortaya çıktığından bile diğer cihazlardan pahalıydı.

Aynı nedenlerden ötürü pahalı bir yıldönümü versiyonu, Apple'a bir kez daha ilk modelindeki mutluluğu yaşatabilir. 1.000 dolardan yüksek olacak fiyat etiketiyle piyasadaki en pahalı telefonlardan biri olacak olan iPhone'un yeni modeli, fiyatı nedeniyle eleştirilecek olsa da başarı sağlayacaktır. Belki de bu başarı, şimdiye kadarki en büyük başarısı olabilir.