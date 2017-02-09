Yeni iPhone isminin beklenenin aksine iPhone 7S ya da iPhone 8 olmayacağı iddia ediliyor. Apple’ın iPhone’un 10. yıl dönümü nedeniyle yeni iPhone’da büyük yeniliklere yer vereceği ve marka isimlendirmesini de değiştireceği söyleniyor.

Bu sene, ilk iPhone’un çıkışının 10. yıl dönümü. Bu da Apple’ın bunu kutlamak amacıyla bu sene çıkaracağı iPhone’da büyük değişikliklere gideceği anlamına geliyor. Bu büyük değişiklikler, iPhone markasının imaj değişikliğine gitmesi anlamına da geliyor olabilir.

Express Online adlı internet sitesine ve son çıkan dedikodulara göre, bu sene çıkacak iPhone’un ismi beklenildiği üzere iPhone 7S ya da iPhone 8 olmayabilir. Dedikodular, sıradaki iPhone’un isminin bizim de daha önce belirttiğimiz gibi iPhone X olacağını işaret ediyor. Bu isim, yeni iPhone’da dudak uçuklatan bazı teknolojik gelişmelerin olacağının habercisi olabilir.

Apple CEO’su Tim Cook, çeyrek kazançları konuşmasında heyecan verici şeylerin üzerinde çalıştıklarını ima ederek şunları söyledi:

“Bence akıllı telefon, hala başlangıç döneminde ve daha yapacak çok şey var. Her yıl, onun insanların hayatında daha önemli hale geldiğini düşünüyorum. İnsanların onunla yaptıkları daha çok şey var.”

Yeni iPhone’un kullanıcılarını oldukça memnun edecek yeniliklerle geleceği her yeni haberle birlikte daha da kesinleşiyor. Bununla birlikte ülkemizdeki iPhone fiyatları düşünüldüğünde ve bu senenin iPhone’unda olacak önemli yenilikler göz önüne alındığında telefonun şimdikine göre çok daha yüksek bir fiyatla satışa sunulacağını tahmin etmek çok da zor değil. Bu yüzden yeni iPhone’u almayı düşünenler şimdiden para biriktirmeye başlasalar iyi olur.