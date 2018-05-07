Yeni iPhone X, Serinin En Büyük Sorununu Çözecek!

Apple, 11. yılına girdiğimiz iPhone sersinde geçen sene büyük bir değişim yarattı. iPhone X, standart seriden bağımsız olarak, bir nevi tüketici prototipi şeklinde piyasaya sürüldü. Cihazın gün geçtikçe daha fazla taleple karşılaşması, Apple’ın bu yıl yeni bir iPhone X modeli üzerine çalışmasını sağladı. Üstelik bu kez hızlı şarj desteğiyle.

Şu anda en çok satan akıllı telefonların başında, dudak uçuklatan fiyatına rağmen iPhone X bulunuyor. Cihazın tasarımından esinlenerek geliştirilen 20’den fazla Android üreticisi olduğunu da söylersek, Apple’ın yeni bir trend başlatma konusunda yine başarılı olduğunu görebiliriz. Daha önce de benzer şekillerde sevilen işler Apple tarafından devam ettirilmişti.

Teknoloji tüketiminde tasarım açısından bir değişiklik yapılmayacaksa bir ürünü satmanın en geçerli yolu, onu teknik açıdan güçlendirmektir. Apple, bu yıl tanıtacağı iPhone X modellerinin tasarımlarını çok değiştirmeyecek, ancak hızlı şarj özelliğini herkes için erişilebilir kılacak. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X kutularından standart adaptör çıkıyor, hızlı şarj özelliğini kullanmak için Apple’dan ayrı bir adaptör satın almak gerekiyordu.

Android üreticilerinin kutularından ise uzun yıllardır hızlı şarj adaptörleri çıkıyor. Sonunda yola gelen Apple, kutulardaki standart adaptörü hızlı şarj seçeneği ile değiştiriyor. Yeni iPhone X modelleri derken bir öncekinin tasarım çizgilerini devam ettiren 3 farklı iPhone modelinden bahsediyoruz. Bunlardan ikisi boyut açısından farklı fakat performans açısından aynı olurken diğeri, fiyat performans cihazı olarak karşımıza çıkacak.

Ortaya çıkan yeni iPhone X (geçiçi olarak iPhone X2 şeklnde anılmış) şarj cihazı ise şöyle:

Bu şarj cihazıyla bir iPhone kabaca 30 dakikada %50, bir saatte %80 oranında şarj olabilir. Diğer taraftan bu şarj cihazı, 18 wattlık güç kaynağı ile iPhone 8, 8 Plus ve iPhone X’u da destekleyecek.

Apple’ın bu cihazı kullanabilmek adına yeni iPhone X modellerinde USB Type-C bağlantısı kullanacağı söyleniyor. Yani klasikleşen Lightning girişini artık yeni iPhone cihazlırının parçası olmayacak gibi görünüyor.

Söylentiler şimdilik bunlardan ibaret. Detaylar elimize ulaştıkça aktaramaya devam edeceğiz.