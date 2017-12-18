Yeni iPhone X Oyununda Karakterinizi Kaşlarınızla Yönetin!

Nathan Gitter tarafından iPhone X'a özel olarak geliştirilen Rainbow oyununda karakterinizi kaşlarınız ile kontrol ederek puan toplamaya çalışıyorsunuz.

Apple’ın iPhone 10. yıl özel telefonu olan iPhone X’un en önemli ve en çok konuşulan özelliklerinden biri şüphesiz ki TrueDepth kamera ve Face ID oldu. Kullanıcının yüzünü 3 boyutlu olarak tarayan kamera, ayrıca mimikleri de algılayabiliyor.

Apple bu yetenekli kamerayı yeni biyometrik güvenlik kilidi olan Face ID ve iMessage’ın yeni animasyonları olan Face ID’yi yaratmak için kullandı. Fakat yaratıcı fikirler, TrueDepth kamera için farklı kullanım senaryoları oluşturuyorlar.

Washington Üniversitesi’nden bilgisayar bilimleri mezunu olan Nathan Gitter, TrueDepth kameranın mimik okuma yeteneğinden daha etkili faydalanılabileceğini düşünerek yeni bir iPhone X oyunu geliştirdi.

Oyun temel olarak çok basit; bir emojiyi 7 katlı bir alanda kontrol ediyorsunuz. Amaç, yıldızları toplayıp ekrandan geçen nesnelere dokunmamak. Oyunun mekaniği kolay olsa da kontrolü o kadar da kolay değil.

Nathan Gitter’ın geliştirdiği oyunda emojiyi kaşlarınız ile kontrol ediyorsunuz. Emoji kaşlarınızı kaldırdığınızda yukarı, indirdiğinizde ise aşağı hareket ediyor. Nötr tutarsanız olduğu yerde kalmaya devam ediyor.

Gitter’ın oyunu Rainbow her ne kadar basit ve uzun vadede sıkıcı gibi görünse de diğer uygulama geliştiricilerin TrueDepth kamerayı farklı şekillerde kullanması için bir ilham kaynağı olabilir. Oyunu App Store ücretsiz olarak indirebilmenize karşın 6100 liralık bir iPhone X gerektirdiği için oynaması ücretsiz diyemiyoruz.