Yeni Jaguar I-Pace Hakkında Dikkat Çeken 4 Teknolojik Detay

Jaguar'ın yeni elektrikli SUV aracı I-Pace, üstün teknolojik özelliklere sahip. Ülkemizde 410 bin TL'den satışa sunulan araç, Temmuz ayında sahiplerine teslim edilecek.

Jaguar'ın ilk tam elektrikli aracı I-Pace hakkında bilmeniz gereken birkaç teknolojik detayı bir araya getirdik. Üstün özelliklere sahip olan I-Pace, Tesla Model X'in doğrudan rakibi olarak konumlandırılıyor. Ülkemizde de 410 bin TL'den satışa sunulmasının ardından ilk gecede 30 ön sipariş alan aracın, tüm dünyada büyük yankı uyandırması muhtemel.

1) I-Pace, DC Hızlı Şarj Desteğine Sahip

90 kWh'lık bataryaya sahip olan I-Pace'in en merak edilenlerinden biri ne kadar sürede şarj olacağı idi. 230 V'luk bildiğimiz priz ile şarj edildiğinde %0'dan %80'e 10 saatte gelen I-Pace'in bataryası, toplamda 13 saatte doluyor. Oldukça yüksek olan bu değerin çözümü tabii ki hızlı şarj. DC hızlı şarj noktalarında çok daha hızlı şarj edebileceğiniz araç, 50 kW'lık bir şarj noktasında %0'dan %80'e 85 dakikada çıkıyor. 100 kW'lık şarj noktaları ise çok daha iyi bir değere sahip, 40 dakikada %80 şarj edip yolunuza devam edebiliyorsunuz.

2) OTA İle Güncelleme Alan İlk Jaguar

Tesla'nın araç üreticilerine tam anlamıyla örnek olduğu bu konu, gelecekte tüm araçlarda göreceğimiz bir şey. Birçok marka, bu güncellemeleri servis veya bayiler aracılığıyla yapıyor. Çağın çok gerisinde kalmış olan bu sistem, yenilenmeye muhtaçtı. Şimdi, Tesla'nın öncülüğünde Jaguar, yeni aracı I-Pace ile birlikte yazılım güncellemelerini OTA üzerinden vermeye başlayacak. Uzaktan yapılacak güncellemelerle aracın multimedya sistemi gibi teknolojik kısımlar kolaylıkla güncellenebilecekken, aynı zamanda bataryanın şarj yeteneklerine de güncelleme getirilebilecek.

3) Daha Akıllı Navigasyon Sistemi

Birçok navigasyon sistemi, basitçe sizi bir noktaya en kısa yoldan ulaştırmayı amaçlar. Hatta biraz daha akıllı olanları, trafiğin az olduğu yerlerden götürür. Yeni I-Pace ile Jaguar, çok daha akıllı bir navigasyon vaad ediyor. EV Navigation olarak adlandırılan yeni sistem, elektrikli aracın menzilini mümkün olduğunca uzun tutabilmek için çabalıyor. Diğer navigasyonların yaptığı gibi mesafeye göre rota oluşturmanın yanı sıra, I-Pace'in navigasyon sistemi yolun topoğrafyasını da dikkate alarak en uzun menzili sunmayı hedefliyor. Örneğin kısa ama dik yokuşlara sahip bir yol yerine, daha uzun ancak daha hızlı ve tasarruflu gidilebilecek yolu öneren navigasyon, aynı zamanda sizin kullanma alışkanlıklarınızı zamanla öğreniyor. EV Navigation, önceki yolculuklarınızı baz alarak, nerelerde durup aracınızı şarj etmeniz gerektiğini gösteriyor.

4) Yapay Zeka

Öğrenebilen navigasyon sistemi, Jaguar I-Pace'in yapay zeka özelliklerinden sadece biri. Telefonunuzun Bluetooth'u ile, aracı kimin kullandığını anlayan I-Pace, sürücünün sık kullandığı ayarları önceden hazırlıyor. Örneğin yolculuklarında koltuk ısıtma veya direksiyon ısıtma gibi özellikleri sürekli açan biriyseniz, araç önceden bunu tahmin ediyor ve açıyor. I-Pace'in yapabildikleri bununla da sınırlı değil, bu ayarlamaları hava durumu ve konumunuza göre ayarlayabiliyor.