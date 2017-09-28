Artık iOS'da WhatsApp'ı Daha Fazla Kişiselleştirebilirsiniz!

Yeni jailbreak uygulaması ABetterPrivacyforWhatsApp sayesinde WhatsApp'ınıza yeni kişiselleştirme ve gizlilik ayarları ekleyebilirsiniz.

WhatsApp Messenger, şüphesiz ki iOS cihazlarda en fazla kullanılan üçüncü taraf mesajlaşma uygulamasıdır. Fakat WhatsApp kullanıcılarına çok sınırlı kişiselleştirme imkanı sunar ve gizlilik ayarları da birkaç özellikten ibarettir.

ABetterPrivacyforWhatsApp adındaki yeni bir ücretsiz jailbreak uygulaması sayesinde WhatsApp’a yeni kişiselleştirme ve gizlilik ayarları ekleyebilirsiniz. Uygulamayı yükledikten sonra memnun kalmazsanız hemen silmeyi düşünmeyin. Çünkü sizi memnun edebilecek çok fazla ayara sahip.

ABetterPrivacyforWhatsApp ile yapabileceğiniz başlıca şeyler:

Mesaj okundu bilgisinin konuştuğunuz kişiye gitmesini devre dışı bırakın.

Çevrimiçi olduğunuzu ve metin durumlarınızı kişilerinizden gizleyin.

Arşivlenen sohbetleri uygulamadan gizleyin.

Rehberinizde engelli olan kişilere erişimi devre dışı bırakın.

Uygulama rehberinizdeki tüm kişilerin isimlerini gizleyin.

Özel isimleri ve görünümleri uygulamada gizleyin.

Profil resimlerini konuşma penceresinden gizleyin.

Ayraçları konuşma penceresinden gizleyin.

Arama düğmesini konuşma penceresinden gizleyin.

WhatsApp için koyu renkli klavyeyi aktif edin.

Bu ve benzeri daha pek çok özellik uygulamada sizi bekliyor. Tabii bu kadar fazla özelleştirmenin bulunması uygulamanın çok fazla indirilmesini sağlıyor. Eğer siz de denemek isterseniz Cydia'nın BigBoss deposundan ücretsiz olarak indirebilirsiniz.