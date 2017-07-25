Yeni James Bond Filminin Tarihi Açıklandı!

Sinema sektörü için son zamanların en çok konuşulan filmi James Bond hakkında devam eden dedikoduların yanında henüz başrol belli değilken, filmin tarihi açıklandı.

Sinema tarihindeki en bilinen ve en uzun film serisi James Bond’un yeni filminin tarihi belli oldu. Resmi Twitter hesabından duyurulan tarih ile ilgili Birleşik Krallık ve diğer ülkelerde daha erken çıkabileceği belirtildi.

Filmin kadrosuyla ilgili hala soru işaretleri olsa da serinin son filminde oynayan Daniel Craig’in yeni vizyona girecek olan filmde yer almayacağı belli oldu. Yerine kimin geçeceği henüz kesin olarak belli olmasa da dolaşan dedikodular Aidan Turner'a yöneltiyor. Ancak İdris Elba da sağlam bir seçenek olarak söyleniyor. Ayrıca olasılıkla Hollywood'un favorisi Tom Hardy ve Michael Fassbender'ın yanı sıra Jamie Bell, James Norden, Tom Hiddleston ve Jack Huston da bulunuyor.

Filmin ABD prömiyeri 8 Kasım 2019’da olacak. Filmin hikayesi ve Birleşik Krallık ve diğer ülkelerde ilk kez ne zaman başlayacağı gibi diğer bazı büyük sorular hala devam ediyor. Yalnızca ABD prömiyeri öncesinde olacağını ve bu nedenle 8 Kasım 2019'dan önce olacağını biliyoruz.