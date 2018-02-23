Amatör Gök Bilimci Bir Süpernovanın Doğuşunu Çekti

20 Eylül 2016'da, Victor Buso adında bir Arjantinli amatör gök bilimcisi, teleskobuna yeni bir kamera kurup testler gerçekleştirirken bir kameranın yakaladığı en ilginç olaylardan birini kaydetti: bir süpernovanın ilk anları.

Çilingirlik yapan ve amatör bir gök bilimci olan 58 yaşındaki Buso, kamerasını 80 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunan spiral galaksi NGC 613'e yöneltti ve 20 saniyelik bir pozlama süresi ile bir buçuk saat boyunca yaklaşık 100 fotoğraf çekti. Ancak fotoğraf çekiminin son 30 dakikasında Buso'nun hiç beklemediği bir olay oldu; amatör gök bilimci bir süpernovanın patlamasını yakaladı. Süpernova nedir? diye merak ediyorsanız şöyle açıklayabiliriz: Genel anlamda süpernova çok miktarda enerji yayan yıldız patlamalarıdır. Bu patlamalar genellikle birkaç hafta sürerler ve bu sırada içinde bulundukları gök adanın aşırı miktarda aydınlanmasına sebep olurlar. Bir süpernova patlaması sırasında Güneş’in tüm ömrü boyunca yayacağı kadar enerji salınabilir. (Süpernova için daha detaylı bilgi almak için tıklayınız)

Konuyla ilgili olarak Newsweek'e demeç veren araştırmacı Melina Bersten, "Bir gözlemcinin süpernovayı tam anlamıyla kameraya kaydettiğini ilk defa gördüğümüzü düşünüyoruz" ifadelerini kullandı. Bersten, bazı süpernovaların patlamadan saatler önce keşfedildiğini ancak Victor Buso'nun süpernovanın doğum dakikalarını yakaladığını söyledi.

Süpernova, devasa bir yıldızın ömrünün sonuna ulaştığı ve muhteşem bir patlamayla 'hayatını' kaybettiği zamanlarda ortaya çıkan bir evren olayı. Öngörülemez bir olay olan süpernova patlamaları bilim insanları tarafından kayıt altına alınamıyordu. Büyük ve rastgele bir şansla bu olayı kaydeden Victor Buso, yılın 'fotoğrafçılık' ödülünü alabilecek derecede büyük bir iş başarmış oldu. Bilim insanları, Buso'nun böyle bir olayı yakalama ihtimalinin, 100 milyonda 1 olduğunu belirtti. Buso'nun bulgusu diğer profesyonel gök bilimcilerin kameralarını süpernovaya çevirmesini sağladı ve araştırmanın sonuçları Nature'da yayımlandı.