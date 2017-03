Yeni Karayip Korsanları Filmindeki Gizem Açığa Çıkıyor!

Bilindiği gibi ünlü oyuncu Orlando Bloom, Karayip Korsanları serisine geri döndü ve fragmanlarda yüzünü pek göstermiyor. Bunun nedeni ve başrol oyuncularından birinin aslında kimin canlandıracağı belli oldu.

Orlando Bloom'un Karayip Korsanları serisine geri döndüğünü biliyoruz, ancak bugüne kadar izlediğimiz videolarda Will Turner'ın akıbeti hakkında pek bilgi edinemedik. Yine de onun genlerine sahip en azından bir kişiyi gördüğümüze eminiz.

Brenton Thwaites'in canlandırdığın karakterin adı Henry ama soyadının ne olduğu ile ilgili bir bilgimiz yoktu. Şimdi videonun 1:03 dakikasına gidin. Tanıtım videosunda, Brenton Thwaites altında yazan isme bakın. Karakter “Henry Turner” olarak adlandırılmış.

Üçüncü filmde yaşanan gelişmeler baz alındığında Will Turner, denizlerdeki ruhları öte diyara taşıma görevini üstleniyordu ve sadece 10 yılda bir karaya çıkma izni var. Will'in Elizabeth ile evlenmesi ve üçüncü filmin post-credits sahnesinde oğlunun görünmesi zamanlamaya uygun. Will Turner muhtemelen onun babası. Kısacası At World's End'de gördüğümüz çocuk bu değilse çok şaşıracağım. Filmin bir fanının söylediğine göre Henry'nin amacı babasını bulmak. Bu da fragmanlarda Orlando Boom'un ortalarda pek gözükmemesini açıklıyor.