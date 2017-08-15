Yeni test edilmeye başlanan bir kasis teknoloji sayesinde üzerinden geçerken havaya zıplatan kasisler tarih oluyor.

Beğensek de beğenmesek de yollardaki kasisler, özellikle okul yolu gibi yayların çok fazla olduğu bölgelerde gerçekten gereklidir. Ancak mevcut sert yapıdaki kasisler zaman zaman sürücülere zorlu anlar yaşatabiliyor. Boyutları farklı olduğu için sürücüler üzerinden geçecekleri kasisleri kestiremezler, bu nedenle ya fazla yavaşlamaları gerekir ya da arabayı biraz zıplatırlar. Ayrıca fazla yüksek yapıda olan kasisler alçak gövdeli araçlarda hasara neden olabiliyorlar.

Newtonsal olmayan akışkan teknolojisi kullanan yeni kasisler ise kasisli yollardaki sürüşü ciddi derecede olumlu yönde etkileyecek. Temelde yumuşak bir yapısı olduğu için üzerinden yavaşça geçen sürücüler, sanki kasis yokmuşçasına rahat geçecekler. Fakat hızlı geçmeye çalışan sürücüler için akışkanların gerilimi, standart sert kasisler gibi davranacak. İçerisinde belki bir devre kartı ya da yazılım yok, ancak bu kasis teknolojisi için 'akıllı' diyebiliriz.

Newtonsal olmayan akışkanlar, yeni bir teknoloji değil. Fakat bu kadar önemli bir konuda ilk kez kullanılıyorlar. İspanya, İsrail ve Almanya'da yeni kasisler test edilmeye başlandı. Madem araçlarımız gittikçe akıllanıyor, yollarımız neden akıllanmasın ki?

Yeni kasis teknolojisini aşağıdaki videoda izleyebilirsiniz.