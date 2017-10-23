Beynin Korkuyu Öğrenme Biçiminde Bilinenler Sil Baştan

Bilim insanları, beynin korkuyu öğrenme biçimine dair bildiklerimizin yanlış olduğunu, korkuya dair dürtülerin ilk oluştuğu yerin, beynin merkezi amigdalası olduğunu keşfettiler.

Doğum esnasında beynimiz, hayatımız boyunca yapacağımız her şeyle ilgili ihtiyaç duyacağı fiziksel kabiliyetlerle donatılmış olarak doğarız. Fakat bu tam olarak yeterli değil. Bunu biçimlendirmek, geliştirmek ve anılarımıza ve bilgimize katkı sağlayan bağlantıları güçlendirmek için tecrübeye ihtiyaç duyar beynimiz. Bisiklet sürmeyi öğrenirken, ülke başkentlerini ezberlerken, hatta nasıl korkulacağını öğrenirken bile geçerlidir bu gerçek. Bilim insanları uzun süredir korkuya dayalı öğrenmenin nörobilimsel kökenini anladıklarını düşünüyorlardı. Korkuya dayalı öğrenme, duyusal uyarıcı ile beynin tehdit algısı bölgesi arasındaki bağlantıyla sağlanıyor. Fakat yapılan yeni bir araştırma beynin genel kabul görmüş resmini değiştirerek, sinir bilimi kitaplarını yeniden yazacak gibi görünüyor.

Pazartesi günü Nature Neuroscience dergisinde yayınlanan bir çalışmada bir grup bilim insanı, beyinde korkuya dayalı öğrenme işlemlerinin geliştirilmesi ve güçlendirilmesini sağlayan rahatsız edici hislere beynimizin nasıl tepki verdiğini keşfetmek için fareler üzerinde bir dizi deneyler gerçekleştirdiler. Ekip, hususi olarak öğrenme ve ezberde tutma işlemlerinde yer alan iki küçük beyin yapısı olan bademsi yapılar üzerinde odaklanmış. Bilim insanları uzunca bir süredir korkuya yönelik öğrenmeden asıl olarak sorumlu olanın yan bademsi yapı olduğunu düşünseler de, bu çalışma, merkezi bademsi yapının aslında bu işlemin yatağı oldabileceğini gösteriyor. Bu bulgular, travma sonrası stres bozukluğu (PTSD) gibi psikolojik durumların tedavi biçimini değiştirebilirler.

Korkuyu sinir bilim açısından test etmek isteyen bir grup bilim insanı, farenin merkezi ve yan bademsi yapılarının olumsuz bir duyusal deneyimin hemen sonrasında nasıl tepki verdiklerini görmek için deneyler uyarlamışlar. Bu deneyde ayağa düşük şiddette şok uygulanmış. Olumsuz hissiyatın öncelikle merkezi bademsi yapıda (amygdala) oluştuğunu, daha sonra ise yan amygdalada tanımlandığını gözlemleyen bilim insanları, gerçekleştirdikleri diğer deneylerde merkezi amygdalada ‘PKC-delta’ adı verilen bir dizi nöronu baskılamışlar. Bu farelerin ayaklarına şok uygulandığında, yanal amigdaladaki aktivitenin öncekine oranla çok daha zayıf olduğu gözlemlenmiş. Böylece PKC-delta nöronlarının, rahatsız edici duyusal tecrübelerle ilgili bilginin merkezi amigdaladan yanal amigdalaya iletilmesinde önemli rol oynadıklarına dair yeni görüşü güç kazanmış.

Bu nöronlara ‘Korku Devresi’ hücreleri adını veren bilim insanları, yaptıkları araştırmanın, bilim insanlarının, ilgisiz uyarıcıların PTSD hastalarının korku dolu anılarını hatırlamalarına nasıl neden olduklarını daha iyi anlayarak, hastalığın daha etkin şekilde tedavi edilmesini sağlayacağını umuyorlar.