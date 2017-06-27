Kuantum Mikroskobu ile Ciddi Ameliyatlar Tarihe Gömülecek!

Bilim dünyasındaki çalışmalar hız kesmiyor. Yeni kuantum mikroskobu moleküllerin röntgenini çekecek.

Bilimin geldiği nokta hiçbir zaman bilim insanlarını tatmin etmiyor. Bu tatminsizlikle sürekli daha iyisi için çalışan bilim dünyası, akan zamanı durduramasa da geleceğe yönelik çalışmalarıyla göz kamaştırıyor.

Birçok yüklü fiziksel veriyi ve ciddi matematik hesaplarını aynı anda yapabilen kuantum bilgisayarların bile ömrü tükeniyor. Ancak bilimin teknolojiyle olan bu samimi birlikteliği hiçbir şeyi yabana atmıyor.

Moleküllerin girdikleri kimyasal tepkimeleri canlı canlı izlemeyi sağlayan kuantum mikroskobu, elmaslardan yapılmış bir algılayıcı kullanıyor. Araştırmacıların DNA'nın bir hücrede nasıl oluştuğunu, uyuşturucunun neden ve nasıl hücreye etki edip vücuda yayıldığını veya bakterilerin metalleri nasıl metabolize ettiğini gibi olayları anında gözlemleyip işlerini fazlasıyla kolaylaştıracak. Bu arada bahsedilen işlemlerin nanometrelerle ölçülen boyutlarda gerçekleştiğini belirtelim.

Söz konusu reaksiyonlar sırasında izlenen sisteme müdahale etmeden görüntüleme ve ne olduğunu daha iyi anlamaya yarayan bu yeni mikroskop teknolojisi, hastaya zarar vermeden tedavi etmenin kapısını açacak. Öyle ki moleküler boyutta kalıntılar ve tepkimeler yaratan ölümcül hastalıkların ne olduğunu görebilmek için, hastalar çok ciddi ameliyatlara girmek zorunda kalıyor.

Örneğin beyin tümörü olan bir hastanın ciddi bir operasyon ile beyninden alınan tümörü ne kadar gözle görülebilir olsa da bir dizi patalojik araştırmaya tabi tutuluyor ve kesin sonuçlara bazen haftalar sonra ulaşılabiliyor. Bu süre zarfında kendine yeni yeni gelen hastaların çoğu, fiziksel aktivitelerini eskisi kadar sağlıklı yürütemeyebiliyor. Kısaca bu yeni gelişme tüm bu süreci ortadan kaldıracak.

Hücreleri ya da hastadan alınan numuneleri değil direkt herhangi bir hastanede bulunan MR cihazı mantığında çalışan mikroskop, tıp bilimine birçok katkı sağlayacak. Sistemdeki elmaslar sayesinde alınan görüntülerdeki hataların giderilmesi için bir bilgisayar yazılımı kullanan arştırmacılar, hücredeki metal iyonlarını da gözlemeyi başardı. Kurşun gibi katı, sıvı ve gaz şeklinde özellikle metropol kentlerde çok yaygın bulunan metallerin insan bünyesine verdiği zarar günden güne artarken, verdiği zararları anında gözlemlemek mümkün olacak.

Avustralya'nın Melbourne kentinde fizikçiler Lloyd Hollenberg ve David Simpson'ın öncülük ettiği bir ekip, bir MRI sensörünün görüntülenecek ögenin boyutuyla aynı olması gerektiğini, ancak bu keşifle bu imkansız durumun üstesinden gelebileceklerini belirtiyor.

Yeni tekniğin hala bazı iyileştirmelere ihtiyacı olmasına rağmen ekip çalışmaya devam ediyor. Gelecekte tarihe gömülmesi beklenen kanser gibi tehlikeli hastalıkların yerini yeni hastalıklar da alabilir. Ancak böyle keşifler yapıldığı müddetçe bilim sayesinde tüm korkular da tarihe gömülecektir.