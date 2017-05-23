Yeni Kurulan Bir Teleskop, Gizemli Sinyaller Tespit Etti!

Dört gün önce faaliyete geçen ASKAP teleskobu, bir takım gizemli sinyal tespit etti ve uzmanlar gerekli çalışmalara başladı.

Yıldızların gizemli dünyalarını keşfetmek, artık uzay bilimlerinin temel amaçlarından birisi konumunda. Temelinde belki de yüzyıllardır merak ettiğimiz “yabancı” hayatlar eğer varsa, onlara hiç olmadığı kadar yakın günler yaşıyoruz.

Yukarıdaki haberde bahsettiğimiz ve oldukça nadir yakalanan FRB (Fast Radyo Burst) sinyalleri, çoğu araştırmacıya göre kendiliğinden oluşan sinyaller değillerdir. Daha bundan 4 gün önce faaliyete geçen ASKAP isimli Avustralyalı teleskop ise yakaladığı FRB sinyalleriyle uzmanları şaşkına çevirdi.

Leo Takımyıldızı kaynaklı FRB sinyalleri, sadece birkaç milisaniye sürüyor. Kaynağının ise Dünya’dan milyarlarca ışık yılı uzaklıkta olduğu düşünülüyor ve uzmanlar, nadir rastlanan bu olaya neyin sebep olduğunu henüz çözebilmiş değiller.

En Güçlü Teori: Yabancı Hayat

Bir çok bilim enstitüsü ve araştırma merkezi söz konusu sinyalleri çözmek için büyük bir iş birliği içerisine girdi. Her biri 12 metrelik çapta olan 36 özdeş anten, yaklaşık 4000 metrekarelik bir alanda kurulu ve sinyali yakalayan ASKAP teleskobunu oluşturuyorlar.

Yeni sinyaller uzmanlar tarafından FRB170107 olarak adlandırıldı ve daha önceki benzerlerine göre oldukça belirgin bir sinyal. Şimdi sinyalin geldiği noktaya odaklanan araştırmacılar, daha güçlü anten takviyeleriyle daha fazla FRB yakalayabileceklerini söylüyorlar. Konu hakkında söz alan Dr. Keith Bannister şu sözleri dile getirdi: "Gerekli geliştirmeleri yaptıktan sonra her iki günde bir yeni sinyaller yakalayabiliriz”

Son yıllarda çok konuşulan bir teoriye göre FRB sinyalleri, tıpkı bizim gibi yabancı bir yaşam arayan canlılara ait olabilir. Ayrıca FRB sinyallerini yaymak için gereken teknolojiye sahip değiliz; çünkü bu denli yüksek enerjili radyo sinyallerini üretmek, elimizdeki imkanlarla yaklaşık bir milyon ton ağırlığa sahip dev bir araç gerektiriyor. Başka bir deyişle Dünya’daki en büyük yolcu gemilerinin 20 katı kadar bir boyuta sahip. Bu sistemin elbette güneş enerjisi ile çalışması gerektiğinden, yeterli miktarda enerjiyi toplayacak teknolojimiz de yok. Böyle bir durumda akıllara mutlaka çözülmesi gereken bir gizem daha geliyor: FRB’lerin ardında yabancı bir hayat varsa, muhtemelen bizden çok daha gelişmiş medeniyete sahipler.

Bu konuda 1997 yapılmış ve ufkunuzu açacak Contact (Mesaj) filmini izlemenizi öneririm. Film, ünlü astronom Carl Sagan'ın aynı isimli kitabından uyarlanmış olup gezegenimize ulaşan bir sinyaldeki mesajın çözülmesini konu alıyor.