The Lego Ninjago Movie'nin İlk Fragmanı Yayınlandı

Bu yıl içinde vizyona girecek olan Ninjago temalı yeni Lego filmi The Lego Ninjago Movie’nin ilk fragmanı yayınlandı.

The Lego Batman Movie, önümüzdeki cuma gösterime girecek. Ancak Lego ve Warner Animation Group, bu sırada yeni bir Lego filmiyle uğraşıyor. Bu yeni Lego filminin ismi The Lego Ninjago Movie ve filmin ilk fragmanı YouTube’da yayınlandı.

The Lego Ninjago Movie, şirketin Ninjago serisine odaklanıyor ve kötü Garmadon’un mağlup etmek için Master Wu’nun liderliğinde diğer Ninjago ninjalarıyla birlik olması gereken Lloyd’un namıdiğer Green Ninja’nın hikayesini anlatıyor. Ayrıca Garmadon’un aynı zamanda Lloyd’un babası olduğunu ve fragmanda bundan dolayı ikili arasında esprili diyaloglar geçtiğini de belirtelim. Filmdeki Lloyd karakterini Dave Franco, Garmadon karakterini Justin Theroux ve Master Wu karakterini ise Jackie Chan seslendiriyor.

Ninjago teması, Batman markası kadar tanınmasa da genç Lego hayranları arasında oldukça popüler. Ninjago’nun geçmiş yıllara dayanan birçok hikayesi ve oyuncağı bulunuyor. Ayrıca Ninjago’nun bir de Lego Ninjago: Masters of Spinjitzu adında bir televizyon dizisi var.

Charlie Bean tarafından yönetilen The Lego Ninjago Movie, 22 Eylül 2017 tarihinde vizyona girecek.