LG G7, Çentik Kullanmak Konusunda Sizi Serbest Bırakacak

Sızan fotoğraflara göre yakında çentikli bir ekran ile piyasaya çıkacak amiral gemisi LG G7’nin çentik özelliğini açıp kapama opsiyonunun olduğu ortaya çıktı.

Günden güne daha fazla telefon modelinde görülen çentik modeline hepimiz aşinayız; iPhone X ile yaygınlaşan bu tekran yapısı, her geçen gün daha fazla telefon modelinde karşımıza çıkmakta. Ne kadar işlevsel ya da şık bir tasarım olduğu bilinmese de bazı firmalar doğru olanı yaparak bu konuda kullanıcısına opsiyon sunmayı seçiyor. LG’de bu kullanıcı dostu firmalardan biri olmayı seçerek, eklediği menü ile çentik kullanımı konusunda sizi özgür bırakıyor.

LG G7’ye dair sızan son fotoğraf gösteriyor ki G7 çentik kullanıp kullanmamak konusunda size esneklik sağlıyor. İsteğiniz dahilinde cihazın çentikli üst bölgesini yapay olarak siyah ya da herhangi bir renk ile kapatarak, geleneksel çentiksiz telefon konseptine geri dönebileceksiniz. Bildiğiniz gibi aynı özelliği geçtiğimiz günlerde Huawei de kullanıcılarına sunmuştu.

6.1 inç boyutunda ekran ile gelmesi beklenen cihaz 3120x 1440 çözünürlüğe sahip olurken, 1000 nit parlaklık ve 100% DCI-P3 renk kapasitesi ile ekran anlamında rakipleri karşısında fark yaratması bekleniyor.