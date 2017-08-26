Yeni LG V30 Videosu 'Sürükleyici Ses Deneyimi' Vaadediyor

LG'nin yakın zamanda tanıtacağı amiral gemisi modeli V30, Samsung Galaxy Note 8 yüzünden gündemden düşmüştü. Bunu gören LG yeni bir video yayınladı.

LG'nin G6'da istediğini elde edememesinin ardından umutlarını yüklediği ikinci amiral gemisi V30, yakın zamanda tanıtılacak. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan basın görseller, Galaxy Note 8'in etkisiyle sönük kalmıştı ancak yeni yayınlanan video ile cihazın yüksek kaliteli müzik deneyimi vurgulanıyor.

Videoda herhangi bir özel teknolojiden veya cihazdan bahsedilmemesine rağmen V serisinin imza yeteneklerinden olan yüksek kaliteli DAC ile desteklenmiş ses deneyimi, V30'da da geliştirilmiş şekilde şüphesiz bizlerle olacak. Son söylentilere göre Bang & Olufsen ile birlikte geliştirilmiş bir ses sitemiyle geleceği konuşulan V30'da bu durum gerçekleşecek mi merakla bekliyoruz. Geçen yıl Bang & Olufsen kulaklıklar V20'nin kutusunda gelmişti, bu yıl da aynı firmanın donanımı telefonda yer alırsa oldukça kaliteli sesler söz konusu olacaktır.

LG V30'un 6 inçlik POLED bir ekranla ve neredeyse çerçevesiz tasarımla bu yılın en çekici telefonlarından biri olması bekleniyor. Ağustos'un 31'inde tanıtılacak cihazda herhangi bir sürpriz beklemiyoruz.

Videoya gelirsek, Samsung'un gündemi meşgul etmesini kıskanan LG yetkililerinin talimatıyla hazırlanmış gibi görünen video herhangi bir bilgi malesef vermiyor.