Logitech'ten Tasarımcıların İşini Kolaylaştıracak Klavye

Tasarım, grafik gibi işlerle uğraşanları hedefleyen Logitech'in yeni 'Craft' klavyesi, kullanıcının bir çok ayarı basit bir dokunuşla gerçekleştirmesini sağlıyor.

Logitech, bilgisayar klavyelerine yeni bir standart getiren ‘üretken girdi tuşu’ olarak adlandırabileceğimiz Craft isimli yeni klavyesini duyurdu. Tasarımcıları hedefleyen akıllı tuş, fiziksel kontrol tuşları beklentisi içerisinde olanlar için resim düzenleme ve benzeri işleri oldukça kolaylaştıracak.

Bu şey, fotoğrafçıların ve diğer dijital yapımcıların iş akışını büyük oranda kolaylaştıracak. ‘Dial’ adı verilen tuşa bir dokunuş ya da döndürme hareketi ile Adobe Photoshop’ta herhangi bir resmin parlaklığı, kontrastı ya da doygunluk oranı ayarlanabilecek.

1 kg’ın altındaki ağırlığa sahip olan ‘Craft’ klavye, hassasiyeti, verimliliği ve kesintisiz üretici akışı sağlayacak azami kontrol ve girdi imkanı sağlıyor.

Logitech klavye bölümü başkanı Art O’Gnimh şöyle diyor: “Yeni amiral gemisi Logitech CRAFT klavyemiz tasarım ve üretim konularında çok zaman harcayan, daha fazla hassasiyetle birlikte işine daha çok konsantre olmayı isteyenler için üretildi. Veri girişi tuşu ile ihtiyaç duyacağınız tüm fonksiyonlara anlık olarak erişim sağlayabilecek, sadece ‘dial’ tuşuna dokunarak üretkenliğinizi arttırabileceksiniz. Masanızın başına her oturuşunuzda meşgul olduğunuz tasarım nesnesiyle bütünleştirecek sizi CRAFT.”

Alüminyumdan yapılan ‘dial’ dokunmatik özellikte olmakla birlikte kullandığınız uygulamaları algılayabilen kapasiteye sahip. Böylece ihtiyacınız olan araçları anında size sunabiliyor.

Adobe Photoshop ile birlikte çalışabilen fonksiyon fırça büyüklüğü, parlaklık ve diğer benzeri ayarlama araçlarına hızla erişim sağlamanızı sağlıyor.

Logitech’in ‘Seçenekler Yazılımı’ ile birlikte ‘dial’ın bir dizi farklı programla birlikte tam olarak ne şekilde çalışabileceğinin ayarlamasını yapabiliyorsunuz. Craft klavyesi aynı zamanda arka bölümde akıllı bir ışıklandırma sistemine de sahip. Bu özellik ellerinizi tespit ederek ortamın ışık koşulları dahilinde otomatik ışıklandırma sağlıyor.

Son olarak; Windows ya da Mac fark etmeksizin maksimum üç farklı cihaz arasında hızlı geçiş yapabilen ‘Kolay Geçiş’ butonu ile bütünsel esneklik kazanıyorsunuz.

Logitech Craft Advanced Keyboard Amerika’da Ekim 2017’den itibaren 200$’a satışa sunulacak.