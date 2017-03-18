Yeni MacBook'u Hacklemeyi Başaran Hackerlara Para Ödülü!

Apple'ın yeni MacBook'undaki Touch Bar'ı hacklemeyi başaran hackerlar, TrendMicro'nun hackleme yarışmasından para ödülüyle ayrıldı.

Dünyanın önde gelen yazılım güvenliği şirketlerinden biri olan TrendMicro'nun her yıl düzenlediği geleneksel güvenlik yarışması Pwn20own bu yıl da gerçekleşti. Bu yılki yarışmaya yeni MacBook'u hacklemeyi başaran iki hacker damgasını vurdu.

Apple'ın internet tarayıcısı Safari'de buldukları açık sayesinde yeni nesil MacBook Pro'da root yetkisi kazanan hackerlar, hamlelerini çok daha ileri taşıyarak root yetkisi sayesinde Touch Bar'a girmeyi ve Touch Bar'a kendi isimlerini yazmayı başardı. Yarışmanın en çok ilgi gören olaylarından birine imza atan hackerlara 28 bin dolar para ödülü verildi.

Bu olaya imza atan hackerlar her ne kadar büyük ödülün sahibi olamasa da dikkatleri üstüne çekmeyi başardılar. TrendMicro, yarışma kapsamında ise toplamda 150 bin dolar para ödülü dağıttı.