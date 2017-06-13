Yeni Mario Oyunu Super Mario Odyssey Geliyor!

Bir süredir özlemini duyduğumuz efsanevi karakter Mario, bu yıl yeni oyunu Super Mario Odyssey ile aramıza dönüyor.

Uzun süredir oyun dünyasında istediği başarıyı elde edemeyen Nintendo, yeni konsolu Switch ile birlikte tekrar pazara sağlam bir dönüş yapmıştı. Switch konsolunu piyasaya sürdükten bir süre sonra maziyi tekrar yaşatmak isteyen bir dönemin en büyük oyun şirketi Nintendo, sevilen oyun karakteri Mario'nun yeni maceralara atılacağı oyunu Super Mario Odyssey hakkında ufak bilgileri bizlerle paylaşmıştı.

Geçtiğimiz saatler içinde E3 2017 fuarı kapsamındaki sunumunu tamamlayan Nintendo, sunum esnasında E3'e özel olarak Super Mario Odyssey oyununn yeni trailer'ını yayınladı. Yayınlanan yeni trailer ile birlikte çok daha harika grafiklere sahip yepyeni bir Mario oyunuyla karşılaşacağımızı görüyoruz.

Peki ne zaman ve hangi platformlar için yayınlanacak?

Super Mario Odyssey, E3 2017 fuarında Nintendo'nun gerçekleştirdiği duyuruya göre 27 Eylül 2017 tarihinde satışa çıkacak ancak ne yazık ki sadece Nintendo Switch konsoluna özel bir oyun olacak. İlerleyen dönemlerde Nintendo oyunu diğer platformlarla buluşturur mu bilemiyoruz ama büyük ihtimalle şirket, Switch konsolunun satışlarını arttırmak için böyle bir karar almış durumda.