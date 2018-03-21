Sinema tarihinin en köklü serilerinden olan Matrix geri dönüyor. Yıllardır kaynayan söylenti kazanı, filmin senaryosunu yazacak ve daha önce Avengers filmiyle tanıdığımız Zak Penn tarafından karıştırıldı. Penn senaryo çalışmalarına başladığını açıkladı.

Sinema dünyasının hayranı olup Matrix evreninden etkilenmeyen izleyici seyircisi çok azdır. Bunun için ya yerli sinema ya da bağımsız Fransız filmlerinden başka hiçbir şey izlememek gerekiyor.

Kurgusu, alt metinleri, karakterleri ve hikaye derinliği sayesinde Matrix, hala konuşulan bir eser. Hatta yarattığı tartışmalar sadece sinema alanında da gündem olmuyor. Felsefe ile olan doygun bağlantısı sayesinde, üniversitelerde bile ders konusu olan serinin devam etmesi herkesin hoşuna gidecek bir detaydır.

Matrix yüzeysel anlamda aksiyonu bol, bilim kurgu ögelerinin cayır cayır işlendiği bir yapımdı. Ancak dijital dünyanın içinde geçen bu hikayede kötü karakterin bile bazı durumlarda iyiden haklı olduğunu görmüştük. Efsanevi karakter Ajan Simith’in “İnsanoğlu kötüdür ve yok edicidir” söylemini kim unutabilir ki?

Diğer taraftan yeni dünyada yer altında yaşan topluluk olan Zion halkının Matrix ile verdiği destansı savaş, 3 filmlik senaryodan sayısız kitap ve uyarlama görmemize olanak sağladı. Matrix sayesinde içinde insanoğlunun kafasını sürekli kurcalayan ögelerle dolu bilim kurgu sinemasının yükselişine geçtik. Bugün bu filmler sayesinde, süper kahraman filmlerinin bile felsefi bir derinliği olmak zorunda.

Süper kahraman demişken; X-Men serisi, Incredible Hulk ve The Avengers filmlerinin senaryosuyla adını dünyaya duyuran ünlü senarist Zak Penn’in yeni Matrix filmi için çalışacağını da duyuralım.

Penn’in en yeni yapımı ise Steven Speilberg tarafından yönetilen Ready Player One filmi oldu. Popüler kültüre damgasını vuran kalem, Matrix dünyasının en modern uyarlamaları için senaryo çalışmalarına başladığını açıkladı.



Zak Penn

ScreenRant ile yaptığı röportajda süper kahraman filmleri hakkındaki yeni çalışmalarından bahseden Penn, gelecekteki projeleri için de ufak tefek açıklamalarda bulundu. Zak Penn, Matrix filmi için çalışmalara başladığını duyurmasının ardından sinema severler arasında bayram havası esmeye başladı.

Matrix’in ilk filminin senaristleri olan Wachowski kardeşler, dünyanın en köklü eserlerinden birisine imza atarak sinemada fantastik kurgunun önemini göstermişlerdi.

Matrix hakkında detaylar elimize ulaştıkça paylaşmaya devam edeceğiz. Takipte kalın :)