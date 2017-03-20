Matrix Filmi, Muhtemelen Morpheus'un Gençliğine Götürecek!

Yeni Matrix filmi ile ilgili atılan iddialara bir yenisi geldi. Yeni filmde Morpheus'un hikayesine yönelme ihtimali gözüküyor.

Bilim kurgu denildiği zaman ilk akla gelen filmlerden birisi şüphesiz Matrix oluyor. Yılına göre hala hafızalardan silinmeyecek filmlerden olan Matrix, daha önceden yaptığımız haberlerden hatırlayacağınız üzere yeniden yapılacak. Öncelikle ilk elden söyleyelim, filmde Keanu Reeves ile ikonlaşmış karakter Neo yer almayacak. Neo’nun yer almaması, film hakkında sonsuz sayıda iddianın ortaya atılmasını sağladı.

Aynı evrende başka bir hikayeye yönelmesi beklenen Matrix hakkında atılan iddialar, eminim hepimizi heyecanlandırıyordur. Sonuçta yeni bir Matrix filmi olacak, zamanın modasını belirlemiş bir filmden bahsediyorum.

Filme dair atılan en büyük iddia, filmde bir kez daha Morpheus’un yer alacağı oldu. Bildiğiniz gibi Morpheus, orijinal serinin en önemli karakterlerinden birisiydi, hatta iyilerin tarafında Neo’dan sonra en güçlü savaşçı ve komutandı. Söylentilere göre yeni film, Morpheus’un gençliğine odaklanacak. Aynı zamanda bu rol için isim bile ortaya atıldı. Morpheus’un genç halini Michael B. Jordan’ın oynaması bekleniyor. Bütün bunların şu anda yalnızca bir iddia olduğunu belirtelim. Çok yakında daha somut bilgiler gelecektir.

Matrix Reboot ile ilgili daha fazla haber geldiğinde ilk elden sizi bilgilendireceğiz.