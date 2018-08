Yeni Mercedes Benz C-Serisinin Türkiye Fiyatları Belli Oldu

Sedan, Coupe ve Cabriolet gövde seçenekleriyle ithal edilen yeni C-Serisi, isteğe göre Comfort, Exclusive ve AMG donanım paketleri ile beraber satılmakta.

Ülkemizde en çok tercih edilen Mercedes Benz ailesi olan C-Serisi, yeni modelleri ile yeni sahiplerini bekliyor. Premium orta sınıfın en iddialı ailelerinden biri olan yeni C-Serisi'nde, üstün teknoloji ile geliştirilen 1.5 litrelik turbo beslemeli benzinli motor ve EQ Boost adındaki elektrik motor desteği bulunmakta.

Ülkemizde de satışa sunulmaya başlanan yeni C-Serisi'nin tüm modellerinde, 9G-TRONIC otomatik şanzıman bulunuyor. Serinin en ucuz otomobili olan yeni C 180 modelinin, tavsiye edilen satış fiyatı ise 252.600 TL olarak belirlenmiştir. Sadece comfort paket seçeneği ile satışa sunulan araç, 156 beygir güç üretebilmekte.

Serinin diğer araçları, C 200 4MATIC ve C 200 d ise farklı paket seçenekleri ile satışa sunuldu. C 200 4MATIC modeli Exclusive paket ile 310.400 TL, AMG paket seçeneği ile beraber ise 317.900 TL karşılığında satılmaya başlandı. C 200 d modeli ise 3 farklı paket olan Comfort, Exclusive ve AMG seçenekleriyle sırasıyla 275.100 TL, 322.100 TL ve 332.900 TL karşılığında yeni sahiplerini beklemektedir.