Yeni Microsoft Surface Pro 5 Sızdırıldı mı?

Microsoft, yeni pahalı tablet bilgisayarını piyasaya sürmek için daha fazla beklememeye kararlı.

Microsoft'un Surface Pro 5 tabletine ait olduğu iddia edilen fotoğraf, Fransız bir web sitesinde görüntülendi.

"Win10-feature-surface-pro-5-z" başlığı ile Microsoft'un Fransızca konuşan yerlere yönelik geliştirdiği resmi web sitesine gömülmüş bir fotoğraf mevcut. Fotoğrafta bir kalem, bir kapak örtüsü ve Surface Pro 5'in bizzat kendisi yer alıyor. Görünüşe göre Microsoft, yeni modelini internete “sızdırmayı” tercih etti.

Tabletin görüntüsünün yanı sıra Surface Pro 5 ismi, bir Microsoft çalışanının bir LinkedIn profilinde görülebiliyor(eh ne de olsa bir 'sızdırma' operasyonu olduğunu varsayıyoruz). Cihazın belirli piyasalardaki isminin Neon olması da gündemde. Ne de olsa Microsoft, yeni Surface modelini pek çok ülke ve platforma yaymayı hedefliyor.

Sızan LinkedIn bağlantısı

Surface Pro 4, 6 Ekim 2015'te satışa sunulmuştu. Surface Pro 5'in çıkış tarihiyle ilgili çeşitli spekülasyonlar var ve Nisan bandında satışa sunulması gündemde. Cihazın öncüsü ile arasındaki fark 1.5 yıl. Akıllı telefon dünyasında 10-12 ay bandında yeni modeller piyasaya sunulması normaldir. Ancak burada pahalı bir tabletten bahsettiğimizi ve yükseltme döngüsünün ortalama bir akıllı telefondan çok daha uzun olması gerektiğini hatırlamak zorundayız. Yani Amerikalı teknoloji devinin, biraz sabırsız olduğunu söylemeliyiz.

