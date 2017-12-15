MagLab'ın Yeni Mıknatısı Dünya Rekoru Kırdı

32 Tesla gücündeki yeni mıknatısla fizikçiler, elektronların birbirleriyle etkileşimi ve atomik dünyayı daha net olarak kavrayabilecekler.

Florida State Üniversitesi’ni üs olarak kullanan Ulusal Yüksek Manyetik Alan Laboratuvarı, 32-tesla gücündeki mıknatısıyla yeni bir dünya rekoruna imza attı. Yeni mıknatıs, daha önce araştırmalarda kullanılan, küçük bir buzdolabı mıknatısından 3.000 kat daha güçlü olan, dünyanın en güçlü süper iletken mıknatısından %33 oranında daha güçlü.

Yeni mıknatıs 8 Aralık tarihinde 32 tesla şiddetinde manyetik alana ulaştı. Tesla, manyetik alan şiddeti birimidir. Küçük bir buzdolabı mıknatısının manyetik alan gücü 0.01 Tesla civarındadır.

Klasik düşük ısılı ve yeni teknoloji yüksek ısılı süper iletkenlerin bir araya getirilmesiyle yapılan 32 T’lik mıknatıs, malzemeler üzerinde çalışma yürüten fizikçilerin, elektronların birbirleriyle nasıl etkileşimde bulunduklarını ve atomik çevrelerini keşfetmelerini sağlayacak.

Süper iletken mıknatıs alanında dünya rekoru on yıllardır aşamalı olarak artış sağlıyor. Fakat bu son adım, son 40 yıl içerisinde kaydedilen tüm gelişmelerden daha büyük.

MagLab yöneticisi Greg Boebinger bu konuda şöyle diyor: “Bu adım, mıknatıs teknolojisinde dönüşümcü bir adım olmakla birlikte, yapım anlamında gerçek bir devrim olma özelliği taşıyor. Bu şaheser mıknatıs sadece buradaki laboratuarda yeni deneysel teknikler sunmamıza imkan vermekle kalmayacak, aynı zamanda dünya çapında X ışınları ve nötron saçılımı gibi araştırmalarda kullanılan cihazların da güç kazanmalarını sağlayacak.”

Boebinger, bu yılın MagLab için önemli bir yıl olduğunu söyledi. 32T gücündeki yeni mıknatıs, son 13 ay içerisinde test edilen üçüncü dünya rekoru kıran mıknatıs. Geçtiğimiz yaz sezonunda 41.4 Tesla gücünde bir mıknatıs test edilmiş, 2016 yılı Kası ayında ise 36 tesla şiddetinde ‘Bağlı Hibrit Mıknatıs Serisi’ kullanıma girmişti.

Yeni mıknatıs yüksek sıcaklıklı süper iletkenlik alanında bir kilometre taşı olma özelliğini taşıyor. Yüksek sıcaklıklı süper iletkenlik 31 yıl önce ilk kez keşfedildiğinde bilim dünyasında büyük heyecana yol açmıştı.