Yeni Müfredatta Evrim Yer Almayacak!

Milli Eğitim Bakanı'nın açıkladığı bilgilere göre yeni müfredatta evrim yok.

Son zamanlarda gündemden düşmeyen evrim konusuna, eğitimde kesik geliyor. 12 sene önce eğitim müfredatında yer verilen ve "hayatın başlangıcı ve evrim" ünitesi olarak öğrencilere sunulan evrim konusu, artık müfredatta yer almayacak.

Yeni müfredat ile alakalı açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Alpaslan Durmuş, artışmalı konuları öğrencilerin henüz kavrayabilecek bilimsel arka plana sahip olmadıkları kademelerde devre dışı bıraktıkları, evrimin de bu konulardan biri olduğunu belirtti.

Evrim konusu, -sanki başka derdimiz yokmuş gibi- ülkemizde en fazla tartışılan konulardan biri. Ve dünyanın önde gelen eğitim sistemlerinde de bu konu işlenmekte. Fakat, hali hazırda eğitim söz konusu olduğu zaman dünya genelinde sonuncu sıralarda olan ülkemizde böylesi kararlar alınması ne kadar doğru, tartışılır.

Evrim konusu ile alakalı, son olarak Nobel Kimya Ödülü sahibi Türk bilim insanı Aziz Sancar da bir açıklama yapmıştı.

Evrim konusunun müfredattan çıkarılmasının dışında öğrenciler artık dik yazı ile de yazabilecekler. Bildiğiniz gibi daha önceden öğrenciler eğik yazı yazmak zorundalardı. Artık bu zorunluluk da ortadan kalkmış olacak ve tercih, öğrenciye bırakılacak. "Müfredatta sadeleştirme yaptık" diyen Alpaslan Durmuş'un açıklamalarının tümü şu şekilde:

“Tartışmalı konuları öğrencilerin henüz kavrayabilecek bilimsel arka plana sahip olmadıkları kademelerde devre dışı bıraktık. Lise 9. sınıf biyoloji dersindeki ‘hayatın başlangıcı ve evrim' ünitesi de henüz bu tartışmayı yürütebilecek öncüllere sahip olmadıkları için lisans eğitimine ertelendi. Zorunlu din kültürü ve ahlak bilgisi programı 1, 5 ve 9. sınıflarda bu sene yok. Seçmeli din dersleri uygulanacak. Öğrenciler artık dik temel yazıyla da eğitim görebilir. Öğretmenlerimizin tercihlerini soracağız. Öğretmen dik ya da eğik yazı ile okuma yazma öğretimi yapmak istiyorsa ona göre malzeme göndereceğiz. Yazıda demokratikleşme yapıyor, meslektaşımıza bir seçim hakkı getiriyoruz. Müfredatta sadeleştirme yaptık. Tam öğrenmeyi sağlamak hedeflerimizden birisi. Programlarda temel değer, bilgi, beceri, yetkinlik, yeterlilik, tutum ve davranışları çocuklarımıza aktarmaya çabalıyoruz. Yerli ve milli değerlerimizi katmaya çalıştık."