Tom Cruise'un baş rolünü üstleneceği "The Mummy" filminin fragmanı yayınlandı. Fragman sayesinde pek çok soru yanıt buldu, bazı yeni sorular da ortaya döküldü.

The Mummy serisi son derece başarılı iki filmin ve rezalet bir üçüncü filmin ardında yeniden başlatılıyor. Malum Brandon Fraiser artık hiç de formunda değil ve hikayenin sunacak yeni bir şeyi kalmadı. Tom Cruise'un baş rolde oynadığı filmin ikinci fragmanında bazı gizemler ışıkla buluşuyor. Görünüşe göre Tom Cruise her şeyin merkezinde.

Fragmanda, Nick Morton'u canlandıran Cruise düşman ateşinden kaçmaya çalışırken görülüyor. Orada, o ve Jenny (Annabelle Willis) ve yeni kraliçe Ahmanet (Sofia Boutella) hakkındaki gerçeği keşfediyorlar: Yaşadığı ölümsüz susuzluk onun bu hale gelmesine yol açmış. Ahmanet'in tek umudu, bilmediğimiz sebeplerden ötürü Nick Morton'ın ta kendisi.

Söz konusu öykü Universal Monster serisinin köken filmi olacak. The Mummy'nin yeniden çevrimi 9 Haziran 2017'de gösterime girecek.