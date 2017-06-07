Akıllı saat dünyasına yön veren iki önemli model Samsung Gear S4 ve 3. nesil Apple Watch önümüzdeki aylarda tanıtılacak. Peki bu saatler kullanıcılara neler sunacak?

Akıllı saat dünyasında birçok teknoloji devi faaliyet gösteriyor olsa da şu anda akıllı saat dünyasına Samsung ve Apple hükmediyor. Hem Apple'ın hem de Samsung'un duyurduğu akıllı saatler, akıllı saatlerin geleceği açısından da bir hayli önemli. Peki 2017 yılında tanıtılacak olan Samsung Gear S4 ve 3. nesil Apple Watch tüketicilere neler sunacak?

OLED Ekran

OLED ekran teknolojisi, günümüzde yaygın bir şekilde kullanılan AMOLED ekranlardan daha gelişmiş bir ekran deneyimi sunmayı amaçlıyor. Özellikle siyah görüntülerde pikselleri kapatarak renk vermiyor olmasıyla ciddi bir pil tasarrufu sağlayan AMOLED ekranlara kıyasla bile daha uzun bir pil ömrü sunan OLED ekranlar aynı zamanda daha hoş bir ekran deneyimi vaat ediyor. Bu nedenle tahminlere göre Gear S4 ve 3. nesil Apple Watch'da üreticiler OLED ekran teknolojisini kullanacak.

Daha uzun pil ömrü

Mevcut durumda akıllı saatler birkaç gün boyunca kullanıcılara kullanım deneyimi yaşatabiliyor ancak özellikle hem ekran teknolojilerine bağlı olarak hem de yeni nesil akıllı saatlere özel yongaların kullanılmasıyle birlikte saatlerin pil ömrünün daha da uzayacağına dikkat çekiliyor. Özellikle Samsung Gear S3, ortalama 3 günlük bir kullanım ömrünü halen sunmaya devam ederken analistler, Gear S4 ile bu sürenin 5 günü bulabileceğini konuşuyor.

Zengin uygulama desteği

Günümüz koşullarında hem Samsung hem de Apple tarafında akıllı saat uygulamaları artış gösterse de özellikle Apple'ın, iOS'teki mevcut uygulamaları Apple Watch için optimize etmek üzere olduğu konuşuluyor. Bu da 3. nesil Apple Watch ile uygulama sayısının daha da artacağını öne çıkarırken Samsung'un uygulama geliştiricilere ayırdığı bütçeyi arttırmasıyla Gear S4 ile birlikte daha fazla uygulama desteğine kavuşacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Daha fazla depolama alanı

Apple Watch ve Gear S3 gibi akıllı saatler kullanıcılarına mevcut durumda 4GB'a yakın bir depolama alanı sunuyor ancak özellikle medya içeriklerini bu saatlerle görüntüleyenler için 4GB gibi bir alan yeterli olmayabiliyor. Bununla birlikte akıllı saatlerin bu yıl depolama alanının artacağı da önemli bilgiler arasında.

Spotify ve Apple Music desteği genişletilecek

Şu anda hem Gear akıllı saatler hem de Apple Watch, müzik uygulamalarına destek veriyor. Özellikle Samsung'un Gear saatleri tarafında Spotify'ın müzik uygulamasıyla birlikte kullanıcılar kablosuz kulaklıklarını saate bağlayarak Spotify'daki şarkılarından faydalanabiliyor. Bu noktada Apple da 3. nesil Apple Watch ve yeni watchOS ile birlikte Apple Music desteğini genişleterek telefon bağımsız müzik deneyimi sunacak. Görünüşe göre Samsung da Spotfiy desteğini internet bağlantısı olmadan cihaz bağımsız şekilde daha kaliteli sunmayı hedefliyor.

Elbette en önemlisi: Bixby ve Siri, akıllı saat arenasında

Şu anda Samsung, Gear ailesinde S-Voice uygulamasıyla sesli asistan desteği verirken ne yazık ki bu özellikler kısıtlı sorularla kalıyor. Bunun yanı sıra Apple'ın sesli asistanı Siri de temel sorulara yanıt vererek kullanım deneyimi sunuyor ve detaylar için kullanıcıları iPhone'larına yönlendiriyor. Raporlara göre Samsung, Gear S4 modelinde akıllı asistanı Bixby'i akıllı saat dünyasına taşıyacak ve Apple tarafında da Siri'nin kullanım alanları genişletecek. Özellikle saat üzerinden nesnelerin interneti ile ilgili deneyimlerin genişletilebilmesi için Siri, evdeki akıllı cihazlarla da bağlantı kurabilecek.

Henüz bu özellikler beklentiler arasındayken hem yeni nesil Apple Watch hem de yeni Gear S4'ün Ağustos ve Eylül aylarında tüketiciyle buluşacağı planlanıyor. Bakalım akıllı saatler hayatımızda bir şeyleri değiştirerek bir zorunluluk haline gelecek mi yoksa bugünkü gibi 'olmasa da olur' diyerek bu cihazları bir kenara mı bırakacağız?