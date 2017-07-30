Apple A11'in Benchmark Sonuçları Ortaya Çıktı

Apple'ın 10. yılında çıkaracağı iPhone 8 ve o yılın amiral gemisi modelleri 7s ve 7s Plus, A11 işlemcisini kullanacak.

Geçtiğimiz ay son iPhone modelinin bir Android telefon olan OnePlus 5 tarafından "Günlük Hayat Hız Testi"nde geçilmesinin ardından iki popüler ürünün arasındaki uçurumun ne denli kapandığı ortaya çıktı.

Youtuber'lar tarafından telefonlar arası günlük hızı karşılaştırmak için yapılan bu testler, genellikle iPhone modellerinin ezici üstünlüğüyle sonuçlanırdı. Bunun nedeni ise oldukça açık, iOS hafif bir işletim sistemi ve tüm odağı günlük işlemleri oldukça çabuk ve kolay yapabilmek. Android ise çok daha komplike kullanım senaryolarına uyum sağladığı için genelde bu alanda geri kalırdı. Son nesil Android'lerin iPhone ile yarışır hatta geçer hale gelmesi Apple'a bir uyarı gönderdi.

Twitter üzerinden sızıntıları paylaşan güvenilir bir kullanıcı "Ice Universe", Perşembe gecesi iPhone 8'de de kullanılacak Apple'ın gelecek işlemci donanımının Geekbench sonuçlarını tweetledi.

Tweetde iki farklı saat hızı için iki farklı sonuç belirten kullanıcı, yeni neslin performansını muhtemelen açıklamış bulunuyor. Aynı kullanıcının daha önceki bir tweetinde A11 işlemcisinin 3 gHz hızında çalışacağını ve HMP (Heterogeneous Multi-Processing) teknolojisine sahip olacağını belirtti. Bu teknolojinin getirdiği şey ise oldukça basit; ağır iş yükü tespit edildiğinde işlemcinin tüm fiziksel çekirdeklerini aynı anda kullanıma sunabilmesi sağlanıyor. Bildiğiniz üzere iki tane çift çekirdekli işlemciden oluşan geçen jenerasyon A10 Fusion işlemcisi, aynı anda en fazla iki çekirdek çalıştırabiliyordu. HMP teknolojisine sahip olacak A11 işlemcisi, çoklu çekirdek performansında oldukça iyi skorlar yapacak gibi görünüyor.

Şimdi gelelim A11'in bu skorlarına ve diğer telefonlara göre nerede bulunduğuna. Alttaki görselde Apple ürünlerinin skorları yer alıyor.

Görüldüğü üzere yeni model iPhone 7 serisini ezici bir farkla geride bırakırken daha yeni çıkmış iPad serisini bile geçmeyi başarıyor. Şimdi bir de Android'lere karşı durum nasıl ona bakalım.

Listelerde OnePlus 5, Sony Xperia XZ Premium gibi modeller bulunmuyor ancak bu modeller de listedekilerle aşağı-yukarı aynı puanı alıyorlar. Gördüğünüz gibi Android telefonların puanları oldukça geride kalıyor. Ancak bu iPhone'un çok iyi bir performans vereceği anlamına gelmiyor. OnePlus 5'in günlük hayat testinde yendiği iPhone 7 Plus da bu skorlara göre daha hızlı ancak gerçek hayattaki duruma gördüğümüz gibi, yansımamış.

Yeni jenerasyon iPhone'larda kullanılacak bu işlemci, şüphesiz eski modellere göre bir performans farkı yaratacak. Önümüzdeki yıl Android ve iOS arasındaki farkın tamamen kaybolduğuna hatta iOS'un yenildiğine şahit olmamız mümkün.