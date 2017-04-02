Yeni Nesil DDR5 Mimarisi İki Kat Hız Vadediyor!

Gelecek yıl tam anlamıyla biçimlenmesi beklenen DDR5 teknolojisi ile performans değerlerinin ikiye katlanacağı ifade edildi. Maalesef çıkış tarihi konusunda bazı şüphelerimiz var.

Bilgisayar bellek standartlarından sorumlu kuruluş JEDEC'e göre yeni nesil RAM DDR5, piyasaya sürüldüğünde mevcut DDR4 RAM modülünün hızını iki katına çıkaracak.

JEDEC, DDR5 standardının 2018 yılında tamamlanacağını ve DDR5'in "DDR4 mimarisi üstündeki bant genişliğini ve yoğunluğunu ikiye katlayıp ve daha fazla güç verimliliği ile birlikte geleceğini” duyurdu. Üstelik 128 GB kapasiteden bahsediliyor. Standart gelecek sene resmileşecek olmasına rağmen DDR5 teknolojisi, 2020'den önce üreticilere sunulmayacak.

Geçerli standart DDR4, 2012'de tamamlandı ancak yeterli işlemci ve anakart desteği alamaması nedeniyle 2015 yılına kadar piyasaya sürülemedi. Umarız ki bu seferki bekleyiş o kadar uzun sürmez ve DDR5 modüllerine bir an önce kavuşuruz.

