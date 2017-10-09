Yeni Nesil iPad Pro'lar FaceID ile Gelebilir

Apple'ın lüks isteyen veya profesyonel kişilere hitap eden işlevsel tabletleri iPad Pro ikilisi, yeni jenerasyonlarında muhtemelen FaceID'ye sahip olacak.

KGI Güvenlik'ten Ming Chi-Kuo, teknoloji üretim hattıyla ilgili olarak oldukça güvenilir sızıntılar üreten bir kişi olarak yine karşımıza bir iPad Pro sızıntısıyla çıktı. Bilgiye göre iPhone X'in imza özelliklerinden birisi olan FaceID, yeni jenerasyon iPad Pro'lar ile hayatlarımıza bir noktadan daha girecek.

Bildiğiniz üzere FaceID mekanizmasının çalışmasına imkan sağlayan TrueDepth kamera kurulumu, bir çok sensör ve kızılötesi ekipman aracılığıyla yüzünüzün üç boyutlu haritasının oluşturulmasını sağlıyor. Bu bilgiler yeni Apple A11 Bionic çipinde işleniyor ve cihazın güvenliği sağlanıyor. KGI eksperlerinden gelen bilgiye göre FaceID Apple'ın sadece pahalı olan iPad Pro modellerinde yer alacak, daha ucuz modellere uğramayacak. Bu adımı Apple'ın politikasına uygun görüyoruz zira şuan bile zaten 10,5 ve 12,9 inçlik iPad Pro'ları diğerlerinden aksesuar anlamında da farklılaştırmak için özel klavye kılıfı ve Apple Pencil bu cihazlara özel olarak satışta yer alıyor.

Raporda pek fazla detaylı bilgi yok, bu sebeple cihazın TouchID'sine ne olacak bilemiyoruz. Çerçevesiz bir iPad tasarımı görebileceğimizi pek sanmıyorum çünkü böyle bir durum hafif bir telefonda kullanılabilir durumda iken 300 gramın üzerinde büyük bir tabletin tutulabilecek çerçevelerinini olmaması oldukça kullanışsız görünüyor. Rapordan ortaya çıkan bir diğer bilgiye, daha doğrusu yoruma göre ise Apple'ın bu değişiklik ile birlikte amacının iPad modelleri ve iPhone X arasındaki kullanıcı deneyimindeki farklılığı minimize ederek rahat bir ekosistemi koruyabilmek olduğu söyleniyor.

FaceID'nin yeni iPad Pro'lara da eklenmesiyle birlikte geliştiriciler iPad'ler için özel olarak yazdıkları uygulamalarda da FaceID kullanarak sisteme adaptasyonu hızlandırmış ve kolaylaştırmış olacaklar. 27 Ekim'de ön siparişe açılacak olan iPhone X, bu özelliği olarak vahşi ortama sunacak. Bunun ardından 2018 yılında ve muhtemelen yaz aylarında gelmesi beklenen yeni model iPad Pro'ların, FaceID ile gelip gelmeyeceğini sanıyoruz ki iPhone X'in performansı belirleyecek.