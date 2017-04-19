Microsoft'un yeni nesil işlemcilere getirdiği güncelleme engelini bir çırpıda kaldırmanızı sağlayacak bir komut sistemi yaması yayımlandı.

7. nesil işlemcilerin yaygınlaşmaya başlamasıyla Windows 10’un kullanıcı sayısını arttırmaya çalışan Microsoft’un daha eski sürümlere getirdiği yazılım güncelleme engeli, bir GitHub kullanıcısı tarafından kırıldı.

Microsoft'un 7. nesil işlemci kullanıcılarına dayatılan sınırlamayı kaldıran düzeltme paketi, yeni nesil işlemciye sahip olup Windows 7 ve 8.1'i kullanmaktan vazgeçmeyen kullanıcılara resmen ilaç gibi geliyor.

Söz konusu kısıtlama Windows Update KB4012218 (Mart 2017) vasıtasıyla sağlandı ve Intel Kaby Lake ve AMD Bristol Ridge CPU kullanıcıları, geçen haftadan bu yana hiçbir kritik yazılım güncellemesini alamadılar. Windows 10’a geçmeden bu yazılım güncelleştirmelerini almak artık mümkün.

Microsoft'un hareketi tartışılsa da şirket, müşterileri Ocak 2016'dan bu yana uyarıyordu. Aslında onlara Windows 10’a geçmek veya CPU'larını indirgemek için yeterince zaman tanındı. Çeşitli nedenlerle Windows 7 veya 8.1 kullanıcılarının bazıları yeni işletim sistemine henüz geçmek istemeyince de ortaya böyle bir kriz çıktı.

GitHub kullanıcısı Zeffy, KB4012218'in yayınlanmasından sonra bir yama yazarak bu sorunu ortadan kaldırıyor. Komut dosyaları, Windows DLL dosyalarına yama atarak CPU sürüm kontrolünü atlayıp, 7. nesil CPU'lar çalıştıran Windows 7 ve 8.1 bilgisayarlara güncelleme sunarak çalışıyor.

GitHub'da söz konusu yamalar açık kaynaklı olarak sunuluyor

Dört komut dosyası GitHub'da, açık kaynaklı ve incelenmeye hazır. İnsanların Zeffy'nin herhangi bir kötü amaçlı yazılımın üzerini örtmüş olabileceğinden korkması ihtimaline karşı girip göz attıktan sonra yüklemeyi yapabiliyorsunuz.

Gene de uygulamadan önce sisteminizde bir geri dönüşüm noktası oluşturmanızı tavsiye ediyoruz. Yaygın olmayan sorunlarla karşılaşmanız durumunda yüklediğiniz yamaları geriye almak böylece mümkün olacak. Gerekli yamaları indirmek ve göz atmak için şuradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz.