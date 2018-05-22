Mıknatıslı Dizaynlar, Elektirikli Motorları İyileştirecek

Formula 1 yarışlarında oldukça büyük katkılarda bulunan Ian Foley'in sıradaki projesi; mıknatıslı dizaynlarla elektrikli motorların daha ucuz, hafif ve güçlü olmasını sağlamak.

İngiliz mühendis Ian Foley, Formula 1 yarışlarına oldukça önemli katkılarda bulundu. Örneğin Formula 1 takımı olan Lotus için aktif süspansiyon sistemleri ve Williams için KERS sistemini tasarladı.

Foley, son yıllarda elektirikli teknoloji sistemlerine geçiş yaptı. Foley'in yaptığı sistemde ise merkezde bulunan tekerlek telleri gücünü bir elektirik motorundan alıyor. Foley aynı sistemin standart bir sisteme nazaran daha küçük ve daha az maliyetli olacağını söyledi. Bununla birlikte sistemin aynı anda tork, güç yoğunluğu ve soğutma yapabileceğini de iddia ediyor.

Bu sistemde ise tek sıkıntı olacak şey soğutma. Bu sistem düzenlemesindeki mıknatısları hem sabit tutup hem yüksek bir güçe ulaşitırıp hem de soğuk tutmak oldukça zor. Daha pahalı mıknatıslar kullanarak bu sistem dengelenebilir, örneğin neodimyum sıcaklık arttıkça hızlı bir şekilde bu ısıyı dengeleyebilir.