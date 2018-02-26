Sanal gerçeklik seven herkesin ilgi odağı olacak blockchain temelli sanal gerçeklik platformu MARK.SPACE, yakın zamanda yeni bir akım yaratacak gibi gözüküyor.

MARK.SPACE'in sanal gerçeklik (VR) ve 3D teknolojilerini kullanan bir sosyal etkileşim platformu olduğunu söyleyebiliriz. Platform blockchain teknolojisini kullanarak, fonksiyonel bir şekilde tüm insanlara ulaştırmayı hedefliyor. Başka bir deyişle bu proje, herhangi bir VR (sanal gerçeklik) ya da 3D projesini hızlı ve bir servet harcamadan oluşturabilmek için kolay bir araç sunmayı amaçlıyor.

Sanal Gerçeklik teknolojisinin insanoğluna sunduğu olanaklar birçoğumuz için inanılmaz seviyelerde ancak buna rağmen içerik üretimi ve bu içeriklerin kullanılması konusunda bazı zorlayıcı kısımlar bulunuyor. Bunun yanında Sanal Gerçeklik teknolojisinden faydalanabilmek için gerekli olan ekipmanların pahalı olması da teknolojinin tüm insanlara ulaşmasını engelleyen en büyük faktörlerden biri.

MARK.SPACE ise oluşturacağı platform sayesinde Sanal Gerçeklik ve 3D teknolojisini birleştirecek ve platformun herkese ulaşabilmesini sağlayacak. MARK.SPACE platformu üzerinde oluşturulacak olan projeler açık kaynaklı olacağı için tüm projelere, bilgisayarlar, tabletler veya akıllı cihazlardan web tarayıcısı aracığıyla ya da sanal gerçeklik başlığıyla erişilebilecek. Bu sayede dünyadaki herkes herhangi bir ekipmana ihtiyaç duymaksızın 3D ve Sanal Gerçeklik teknolojisini kullanabilecek. Ayrıca kullanıcılar kullanmakla kalmayıp platforma katkıda da bulanabilecekler.

Blockchain temelli 3D ve VR (sanal gerçeklik) teknolojileri için açık kaynaklı bir platform olan MARK.SPACE, VR teknolojisinin hızla gelişen dünyasında yeni yöntemler oluşturuyor. Proje’nin devam etmekte olan token satışı, dünyanın her yerinden yatırımcıların ve VR (sanal gerçeklik) meraklılarının ilgisini çekti.

VR teknolosinin sınırsız imkanlar sunan inanılması güç bir teknoloji olduğu su götürmez bir gerçek. Ancak içerik üretimi ve kullanabilirlik gibi konularda bu teknoloji, birçok potansiyel kullanıcı için bir hayli karmaşık olabiliyor. Ayrıca özelleştirilmiş ekipmanların oldukça pahalı ücretler karşılığında edinilebilmesi, sektörü şimdiye dek kısıtlayan bir engel.

Sistemin blockchain ve kripto paralarla ilgili bağlantısını kısaca anlatacak olursak, MARK.SPACE'in ekosisteminin, çoklu VR birimlerinden oluşduğunu ve bu birimlerde gerçekleşen bütün işlemlerin blockchain üzerinde kaydedildiğini söyleyebiliriz. Platform dahilinde gerçekleştirilen bütün bu işlemler MARK token (MRK) adı verilen dahili bir para birimiyle yapıldığı için bu anlamda, sistem tek başına bir VR deneyiminden ibaret değil.

Sektördeki diğer VR platformlarının aksine MARK.SPACE, herhangi bir üyelik ücreti ödemeden ya da ön kayıt yapmadan sanal alanlara erişebilmeyi mümkün kılıyor. Platform hâlihazırda dört tematik bölge içeriyor; alışveriş, iş, yerleşim ve topluluk. Bu bölgeler kullanıcılara; gerçek moda butiklerinin, apartmanların, eğlence kulüplerinin sanal hale getirilmiş kopyalarına erişme imkanı sağlıyor.

MARK.SPACE hakkında daha ayrıntılı bilgi almak ve platforma ulaşmak için buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz. Bizce bu yeni nesil üç boyutlu sanal gerçeklik platformu son derece kaliteli bir yapım olarak karşımıza çıkmış durumda. Peki sizce bu tarz platformlar çoğaltılmalı mı?