Yeni Nikon D850, ISO 26500 ile Düşük Işıkta da Harika!

Hollandalı fotoğrafçı, bir Nikon etkinliğinde D850 ile loş ışıkta ISO 26500 ile çektiği test fotoğraflarını paylaştı.

Yeni D850'nin düşük ışık performansını merak eden Niels de Vries, Hollanda'daki Nikon etkinliğinde cihazı test etme fırsatı buldu.

Farklı ISO değerlerinde yakaladığı fotoğrafları paylaşan Vries, D850’nin performansına hayran kaldığını belirtti. Fotoğraflar ISO 1200 ile başlıyor ve ISO 25600’e kadar yükseliyor.

Örnek fotoğraflara aşağıdan bakabilirsiniz. (Fotoğrafın orijinal boyunutunu görmek için üzerine tıklamanız yeterli.)

ISO 1200

ISO 3200

ISO 6400

ISO 8000

ISO 12800

ISO 16000

ISO 25600

Eğer bir Nikon D850 almak isterseniz, ön sipariş verseniz iyi olur. Zira cihazın ön sipariş rakamına bakıldığında, satışa çıktıktan bir süre sonra D850’yi temin etmek zor olacak gibi görünüyor.