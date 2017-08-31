Yeni Nikon D850, ISO 26500 ile Düşük Işıkta da Harika!

Yeni D850'nin düşük ışık performansını merak eden Niels de Vries, Hollanda'daki Nikon etkinliğinde cihazı test etme fırsatı buldu.
Farklı ISO değerlerinde yakaladığı fotoğrafları paylaşan Vries, D850’nin performansına hayran kaldığını belirtti. Fotoğraflar ISO 1200 ile başlıyor ve ISO 25600’e kadar yükseliyor.
Örnek fotoğraflara aşağıdan bakabilirsiniz. (Fotoğrafın orijinal boyunutunu görmek için üzerine tıklamanız yeterli.)
ISO 1200
ISO 3200
ISO 6400
ISO 8000
ISO 12800
ISO 16000
ISO 25600
Eğer bir Nikon D850 almak isterseniz, ön sipariş verseniz iyi olur. Zira cihazın ön sipariş rakamına bakıldığında, satışa çıktıktan bir süre sonra D850’yi temin etmek zor olacak gibi görünüyor.