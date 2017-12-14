Nintendo Switch'in kontrol cihazları olan Joy-Con'ları sevimli bir köpeğe dönüştüren Pupper isimli aksesuar satışa sunuldu.

Amazon , Nintendo Switch için Pupper isimli yeni tutacağı satışa sundu; Switch, Noy-Con tutamağına benzeyen aparat neredeyse aynı özelliklere sahip. Tek elle tutulur fark ise bir burun ve dil aracılığıyla gerçekleştirilen daha sevimli bir görünüm oldu.

Üçüncü parti donanım geliştiricisi olan Hyperkin tarafından geliştirilen cihaz yukarıdaki elle tutulur görsel farklılığın yanı sıra birkaç yeni özelliği de elbette ekledi. Daha önce ekstra bir ücret karşılığında elde edilebilen şarj cihazı böylelikle aksesuara getirildi.

Normal şartlarda tutamaçların Joy-Con'ları şarj etmedikleri düşünüldüğünde mantıklı bir seçim olabilir ancak hem Nintendo Switch'in ülkemizde bulunmaması hem de daha sevimli gözükmesi dışında çok da elzem özellikler barındırmaması bana biraz alım konusunda tereddütlü geldi.