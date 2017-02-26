Yeni Nokia 3310'da Efsane 'Yılan' Oyunu da Yenilendi!

Nokia 3310'un olmazsa olmazı 'yılan' oyunu, MWC 2017'de tanıtılan yeni Nokia 3310'da da yenilenmiş haliyle oynanabiliyor.

Nokia'nın belki de bugüne kadar duyurduğu en efsane telefonu Nokia 3310'un olmazsa olmazlarından biri, o minik yeşil ekranında piksel piksel oynadığımız ancak belki de bugünkü yüksek grafikli oyunlardan daha çok keyif veren yılan oyunuydu.

Bugün 17 yıl aradan sonra Nokia 3310'un yeni versiyonunu duyuran Nokia, aynı zamanda Nokia 3310'daki efsane yılan oyunun da telefonda dahili olarak yüklü geldiğini açıkladı. Artık bir nesli büyüten yılan oyunu, Nokia'ya göre "geliştirilmiş" grafikleri ve yeni özellikleriyle yeni 3310'da bulunuyor. Facebook'un Instant Games serivisine de dahil olan Nokia 3310'un yeni oyunu arkadaşların birlikte oynayabileceği çevrimiçi de oynanabilecek bir oyun olarak karşımızda.

Açıkça söylememiz gerekirse, biz hayatımızın en güzel günlerini geçirdiğimiz; yere düştüğünde kaldırımı yaran, şarj kablosunu sürekli nereye koyduğumuzu unuttuğumuz Nokia 3310'un sevdalılarıydık. Nokia'nın yaptığı değişikliklerle birlikte Nokia 3310'dan geriye sadece 'adı' kalmış. Yine de yapılan yeniliklerle birlikte Nokia 3310'un tekrar adının anılması hepimiz için sevindirici bir durum.

Yeni Nokia 3310'un gerçekten kalbimizde taht kurmuş Nokia 3310'un adının hakkını verip veremeyeceğini telefonun elimize geçmesiyle birlikte öğreneceğiz. :)