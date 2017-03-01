Yeni Nokia 3310'da Gözümüze Çarpan 10 'Yeni' Özellik!

Torun Nokia 3310'un becerileri her ne kadar bekleneni vermekten uzak kalsa da yeni nesil cihaz, bazı hoş özellikler de sunmuyor değil.

Nokia son derece ilginç bir hamle yaparak, Barcelona'da düzenlenen Mobile World Congress 2017'de efsanevi 3310 modelini yeniden hayata döndürdü. Modelin özellikleri çoğunlukla hayal kırıklığı yaratan türden olsa da, cihaz bazı ilginç yetenekler ve iyileştirmelerle donatılmış.

Renk Seçenekleri

Nokia 3310'un 2017 sürümü çok daha hafif ve ince. Üstelik büyük ve yuvarlak tuş seçenekleri ile zenginleştirilmiş. Yeni Nokia 3310 ayrıca kırmızı, sarı, mavi ve gri renk seçenekleri ile satışa sunuluyor. Atasında tek renk olduğunu düşünürsek, buna bir 'ilerleme' diyebiliriz.

Gelişmiş Ekran

Nostalji kokan tek renkli ekrana saygı duysak da, piksel yoğunluğu 167ppi olan 2.4 inçlik ekran daha göz alıcı ve kesinlikle güneş ışığının altında daha iyi gözüküyor.

Kamera

Cihazın arkasında öncüsünün aksine 2 megapiksellik LED flaşlı bir kamera mevcut. Malum, efsanevi model bir kamera ile donatılmamıştı; zaten zamanın şartlarında bu pek de mümkün değildi.

Bellek

Efsanevi 3310 sadece üç şeyi hafızasında tutabilirdi: 8 aranan numara, 8 alınan çağrı ve 8 cevapsız çağrı. Yeni 3310 ise 16 MB dahili dahili saklama alanı ve genişletilebilir 2 GB harici belleği ile daha fazlasını başarabiliyor.

Kulaklık Girişi

Kulaklık girişi sayesinde yeni 3310, öncüsünden farklı olarak bir radyoya ve müzik çalara dönüşebiliyor.

MicroUSB Port

İnce ve kalın uçlu şarj mekanizmalarına elveda deyin. Nokia 3310'ün yeni modeli, MicroUSB girişi sayesinde şarj edilebiliyor.

Yeni Arayüz

Torun Nokia 3310 yeni arayüz ve yenilenmiş “Snake” oyunuyla geliyor. Eh, bu da bir şeydir.

Bluetooth Bağlantısı

Daha önce böyle bir şey hiç var olmamıştı. Ne de olsa, eski zamanlarda Bluetooth bağlantısı pahalı bir teknolojiydi. Artık işler değişti ve torun 3310 da yeniliklerden faydasını aldı.

Çift SIM Desteği

Bu özellik, 2000 yılında üretilen cihazlarda rastlayamayacağımız bir nitelikti ama genç 3310, basit ama etkili beceriyle donatılmış.

Gelişmiş Pil Yetenekleri

Köken Nokia 3310'u günler boyunca şarj etmeden kullanabildiğimi hatırlarım. O zamanlar cihaz, 900 mAh'lık bataryaya sahipti. Torunu ise yeni pil ünitesi ise 1200 mAh'lık kapasitesi ile 22 saat konuşma ve 31 gün bekleme süresi sağlıyor. Kısacası 2-3 gün boyunca şarj cihazının yanına yaklaşmanız gereksiz.