Yeni Nokia 3310'dan Önce Çakması Satışta!

Mayıs ayının ortasında piyasaya çıkması düşünülen yeni Nokia 3310'a Asya'da piyasaya sürülen klon haberi geldi.

Mayıs ayı ortasında akıllı telefon dünyasına merhaba diyecek olan Yeni Nokia 3310 şimdiden merak uyandırıyor. Yılan oyunuyla kalbimizde taht kuran 3310'un daha satışa çıkmadan çakmasıyla başı dertte.

Malezya'da satışı ortaya çıkan sahte 3310'un, satışı günden güne arttığından dolayı Nokia'nın resmi dağıtımcı şirketi Avaxx harekete geçti. Avaxx'ın notlarına göre, klon Nokia 3310'ların üzerinde bir Finlandiya şirketine ait logo olduğu ortaya çıktı.

Klon Yeni Nokia 3310'un tuş takımındaki farklılıklar, telefon panelinin orjinaline göre daha küçük olması, tuş takımındaki ışık sisteminin düşük ve dokunmatik ekranda "Menü" ve "Kamera" gibi farklılıklar göze çarpmakta. Farklı renklerde satışa sunulan Nokia 3310'un klonlarındaki renklerin mat olması, canlılığını koruyamaması da farklı bir gösterge olarak sunulmakta.

Daha satışa sunulmayan efsane Yeni Nokia 3310, klonuna karşı nasıl bir başarı gösterebilecek.