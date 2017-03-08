Yeni Nokia 3310 Ön Siparişlerde Şaşırtıyor

Mobil cihaz dünyasının reisi olan Nokia 3310'un torunu yeni 3310, her ne kadar kötü olsa da ön sipariş konusunda epey ilgi görmekte.

MWC 2017'nin belki de en çok konuşulan şeylerinden biri, mobil cihaz dünyasına damgasını vurmuş 3310'un yenilenmiş versiyonu ile geri dönmüş olmasıydı.

Tabi Nokia bunu ilk açıkladığı zaman bizim beklentiler epey bir tavan yapmıştı ancak yenilenmiş 3310 karşımıza çıktığında yaşadığımız hayal kırıklığının haddi hesabı yoktu. Fakat her ne olursa olsun yeni 3310'a ilgi oldukça fazla. En azından gelen bilgiler bu yönde.

Bu bilgilerin kaynağı ise Birleşik Krallıktaki perakende mobil cihaz satıcılarından biri olan Carphone Warehouse'dan gelmekte.Carphone Warehouse tarafından yapılan açıklamaya göre, yeni 3310 gibi neredeyse hiçbir işe yarar özelliği olmayan bir telefon için gelen talep, daha önce hiç görmedikleri düzeydeymiş.

49 euro'dan ön siparişe sunulan Nokia 3310 için ön sipariş konusunda rakamları bilemiyoruz. Fakat hem Carphone Warehouse'dan gelen bu açıklama hem de piyasada Nokia'nın sağladığı marka yükselişi gerçekten ilginç. Yapılan araştırmalara göre Nokia markasına olan ilgi, son zamanlarda %797 gibi çılgın bir oranda artmış.