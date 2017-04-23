Yeni Nokia 3310'un Satış Tarihi ve Fiyatı Ortaya Çıktı

Nokia'nın efsanevi telefonu Nokia 3310'un yeni versiyonunun satışa çıkacağı tarihi ve satış fiyatını artık biliyoruz.

Bildiğiniz gibi uzun bir aradan sonra tekrar telefon sektörüne geri dönen Nokia, bir dönemin efsanesi olan ve yeni neslin sadece sosyal medyada dönen capslerden tanıdığı akıllı telefonu Nokia 3310'un yeni modelini duyurmuştu. Açıkçası bizi pek de mutlu etmeyi başaramayan yeni Nokia 3310'un satış fiyatı ve satışa çıkacağı tarih ortaya çıktı.

Ortaya çıkan bilgilere göre Nokia 3310'un 2G'li modeli Avrupa'da 49 euro fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Ancak bildiğiniz gibi bazı ülkelerde 2G desteğinin tamamen kesildiği ve yeni Nokia 3310'un bu ülkelerde kullanılamayacağı duyurulmuştu. Nokia, bunun üzerine telefonun 3G'li modelini de 99 euro fiyatıyla tüketicilerle buluşturacak.

Ayrıca ortaya çıkan bilgilerde Nokia 3310'un stoklarının bu ayın sonunda teknoloji perakendecilerine dağıtılacağı söyleniyor. Buradan yola çıkarsak yeni Nokia 3310'un Mayıs ayının başlarında ya da ortasına doğru satışa çıkacağını söyleyebiliriz. Bu arada cihazın Türkiye'de de satışa çıkmasını beklediğimizi belirtelim.

Bu arada Webtekno olarak sizler için hazırladığımız Nokia 3310'da Beğenmediğimiz 5 Şey (Reyizi Ne Hale Getirmişler) isimli videomuzu hemen aşağıdan izleyebilirsiniz: