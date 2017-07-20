Yeni Nokia 3310, Ünlü YouTuber’ın Eline Düştü!

Nokia’nın geri dönüşünü sembolize ettiği yeni nesil 3310, artık dünyanın her köşesindeki raflarda yerini almış durumda. Peki gönüllerin efendisi eski 3310’un efsanesini ne kadar devam ettirebilmiş? Açıkçası bu soruyu herkes merak ediyordu.

Teknoloji dünyasının ve cep telefonu kullanan her kişinin en çok bildiği cihaz Nokia 3310’dur. Hatta internet dünyasında üzerine dönen troll muhabbetlerin, şakaların haddi hesabı yoktur. İşte böyle bir efsaneyi yeniden yapılandırmak, yeniden üretip satışa sunmak cesaret işidir. Çünkü insanlar, her zaman daha önce yapılan şeylerden daha fazlasını beklerler.

YouTuber JerryRigEverything'in hemen aşağıdaki videoda cevaplamaya çalıştığı soru ise yeni Nokia 3310’un gerçekten eskisinin halefi olup olmadığı yönündeydi:

Yeni Nokia 3310'un plastikten yapılmış olmasına ve ülkemiz haricinde oldukça ucuz olmasına rağmen, yaptığı sağlamlık testleriyle adını duyuran arkadaşımız Jerry’nin elinden sağ kurtuldu. Tabii ki tamamen plastik olduğu için kolayca çizildi, yanık testi sırasında ekranın dış tabakası biraz eridi. Samimi olmak gerekirse bazı özellikleriyle dedesini andırsa da onun halefi olamadığını bir kez daha ispatladı .

Yeni 3310'u önce kapsamlı olarak incelediğimiz ve hemen altında ise Webtekno usulü sağlım testine tabi tuttuğumuz videoları aşağıdan izleyebilirsiniz:

İnceleme:

Sağlamlık testi (Yeterli dozda Webtekno usulü içerir):