Yeni Nokia 7 Plus ve Nokia 1'in Tasarımları Ortaya Çıktı!

Sızıntıları ile ünlü Evan Blass, MWC 2018'de tanıtılması beklenen Nokia 7 Plus ve Nokia 1'in görüntülerini Twitter hesabı üzerinden paylaştı.

2017 yılının son çeyreğinde 4 milyonun üzerinde Nokia markalı akıllı telefon satan ve akıllı telefon pazarında 11. sıraya yükselen HMD Global, 2018’de de yükselişini sürdürmek istiyor. Yüksek doğruluk payı içeren sızıntıları ile bilinen Evan Blass, HMD Global’in yeni akıllı telefonları Nokia 7 Plus (ya da Nokia 7+) ve Nokia 1’in görüntülerini paylaştı.

Eğer paylaşılan tasarım görselleri doğru ise Nokia 7 Plus, HMD Global’in oval ekran köşelerine sahip ilk akıllı telefonu olacak. 18:9 formatında 6 inçlik bir ekranı olacak cihazın ekran çözünürlüğü hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor. Snapdragon 660 işlemcisinden gücünü alacak cihazda 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı bulunacak.

Cihazın arkasına baktığımızda bir AndroidOne logosu görüyoruz. Bu da cihazın 2 yıl boyunca direkt olarak Google’dan stok Android güncellemeleri alacağını gösteriyor. Biraz daha yukarıya baktığımızda ise Nokia 7 Plus’ın Zeiss markalı çift kameraya sahip olduğunu görüyoruz.

Nokia 1’e baktığımızda ise giriş seviyenin dahi altında bir tasarımla karşılaştığımızı söylemek mümkün. Son derece kalın çerçeveli ve oval bir tasarıma sahip cihazın ilk Android telefonları hatırlattığını söylemek mümkün. HD çözünürlüğünde bir ekrana sahip olan cihaz Android Go ile çalışacak ve 1 GB RAM ile 8 GB depolama alanına sahip olacak.

Kullanıcıları dönüştürücülerle uğraştırmak istemeyen HMD Global, her iki Nokia modeline de 3.5mm kulaklık girişi eklemeyi ihmal etmemiş. Nokia 7 Plus ve Nokia 1’i, şirketin yeni amiral gemisi Nokia 9 ile birlikte Mobil Dünya Kongresi 2018’de göreceğiz. Bakalım Nokia 2017’de yakaladığı çıkış ivmesini bu yıl da sürdürebilecek mi?