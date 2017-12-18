Geçtiğimiz günlerde, oldukça dikkatli bir kullanıcı, Nokia'nın FCC'ye (Federal İletişim Kurulu) teliflediği yeni bir modeli keşfetmişti. Peki TA-1047 kodlu yeni cihaz nasıl görünecek?

Açıkçası şu an elimizdeki bilgiler, cihazın dış görünütüsü dışında pek de azımsanacak boyutta değil. Öncelikle cihazın akıllı telefon statüsünde yer almayacağı, Nokia 5 veya 6 klasmanında bir telefon olmayacağı kesin gibi. Büyük bir sürpriz olmazsa Nokia'nın TA-1047 kodlu bu modeli 4G destekli gelecek.

Cihazın çift sim kart desteği bulunacak, FM radyo kullanılabilecek ve Bluetooth 4.2 desteği mevcut olacak. Görselde de görebileceğimiz üzere genişliği 6.8 Cm, uzunluğu ise 13.3 Cm olacak. Cihazın prototip görüntüsü ve akıllı telefon olmayacağı gerçeği, kaynaklardan gelen dedikodularla birleşince telefonun kare ekran ve 'Qwerty Klavye' ile gelme ihtimali çok fazla güçleniyor.

Açıkçası şu ana kadar Nokia'nın iki klavyeli telefonunu kullanmış biri olarak bu ihtimal beni fazlasıyla heyecanlandırdı diyebilirim. Özellikle N900'ü hatırlayanınız varsa ne kadar klas bir telefon olduğu konusunda bana katılacağını düşünüyorum.

Önümüzdeki günlerde konuyla ilgili yeni dedikodular veya resmi duyuru gelince sizlerle paylaşacağız.